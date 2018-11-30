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Hollanda'da kiliseye sığınan ailenin sınır dışı edilmesini engellemek için 800 saattir ayin yapılıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki bir kilise, sığınma başvurusu reddedilen bir Ermeni ailenin sınır dışı edilmesini engellemek için 800 saattir durmaksızın ayin düzenliyor. Hollanda yasalarına göre, polis ayin sırasında kiliselere giremiyor.

30.11.2018 - 12:22 | Güncelleme:
- Getty Images

Hollanda'nın Lahey kentindeki bir kilise, sığınma başvurusu reddedilen bir Ermeni ailenin sınır dışı edilmesini engellemek için 800 saattir durmaksızın ayin düzenliyor. Hollanda yasalarına göre, polis ayin sırasında kiliselere giremiyor.

Yüzlerce pastör ve gönüllünün katılımıyla düzenlenen ayinler beş hafta önce başladı. Hollanda Protestan Rahipler Birliği Başkanı Theo Hettema, CNN televizyonuna aileye destek için ayinlere "gerektiği kadar" devam edeceklerini söyledi.

Hettema, "Tanrı'yı ve komşumuzu sevmek istiyoruz. Bu da sevgimizi göstermek için önemli bir fırsat" dedi.

Dışarıda polis beklemiyor

Üç çocuklu Tamrazyan ailesi, Nisan 2010'dan beri Hollanda'da yaşıyor. Siyasi sığınma başvuruları reddedildikten sonra ülkeyi terk etmeleri istenen ailenin polisten kaçmak için kiliseye sığındığı belirtiliyor.

Başlangıçta ailenin zarar görmemesi için gizli yapılan ayinler zaman içinde bir gönüllü eylemine dönüştü. 21 yaşındaki Hayarpi Tamrazyan, Twitter'dan sık sık ayinle ilgili mesajlar yazıyor.

Kapıda polisin beklemediği ancak kilisenin izlendiği belirtiliyor.

Tamrazyan ailesi, ayinlerden sonra hükümetin duruma müdahale etmesini umuyor.

Hollanda yasaları beş yıldan daha uzun süre ülkede yaşayan çocuklar için af çıkarılabilmesine izin veriyor. Ancak bu başvuruların çoğunun reddedildiği söyleniyor.

Çocukları Koruma Örgütü'nden Martine Goeman, ülkede Tamrazyanlar'ın durumunda en az 400 çocuğun bulunduğunu söyledi.

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