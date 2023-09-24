Hollanda'da olaylı derbi: Ajax - Feyenoord maçı tatil edildi!

Hollanda Eredivisie 6. hafta maçında Ajax ile Feyenoord, Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Santiago Gimenez'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Meksikalı oyuncu 9 dakika sonra farkı 2'ye çıkartan golü kaydederken, 37. dakikada ise Igor Paixao'ya golünde ise asist yaptı.

Mücadelenin 44. dakikasında sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurdu ve yardımcı hakemleri yanına çağırarak soyunma odasına gitti. Bir süre sonra sahaya gelerek maça devam edilirken, maçın 55. dakikasında Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler ile oyun yeniden durduruldu. Hakem, oyuncuları soyunma odasına yönlendirirken, karşılaşma tatil edildi.

Eredivisie'den konuyla yapılan açıklamada, sahada tekrarlanan havai fişek gösterilerinden dolayı maçın kalıcı olarak durdurulduğu ve mücadele ile ilgili kararın daha sonra verileceği açıklandı.