Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hollanda'da Türk gencinden örnek davranış

İHA

Hollanda'da yaşayan Türk genci, intihara teşebbüs eden adamın yardımına koşunca Arnhem Nord polisi karafından kahraman ilan edildi.

Ümit Şenyer

Hollanda'nın Arnhem şehrinde yaşayan Trabzonlu Ümit Şenyer işyerine giderken, John Frost köprüsü üzerinde bir adamın köprüden atlamak istediğini görünce mobiletinden inerek intihar etmeye çalışan adamı korkuluklardan geri çekti. Türk genci, iki polisin intihara teşebbüs eden adama mani olmaya çalıştığını görünce hemen polislerin yardımına koştu. İntihar etmeye çalışan adam korkuluklardan geri çekilerek polis otosuna bindirildi.

Ümit Şenyer, "Yolculuğum esnasında köprünün oraya geldiğimde bir erkek bir bayan polisin köprüde durduğunu ve çevredeki insanlarında o tarafa bakarak telefonları ile çekimler yaptığını gördüm. Oraya yöneldiğimde bir adamın korkulukların yanında durduğunu gördüm. Muhtemelen her zaman olduğu gibi bir gözaltı işlemi sandım. Sonrasında polislerden biri ile göz temasım oldu ve polis bize yardım et dedi. O anda adamın intihar etmek istediğini anladım. Polisler adamla konuşuyor onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Adam bir ara atlamaya hamle yapınca polisler adamı yakalayarak atlamasına mani olmaya çalıştı. Zorlandıklarını görünce ben de mobiletimi bırakarak polislere yardım edip adamın atlamasına mani olmaya çalıştım. Adamı daha sonra polisler, polis bürosuna götürdüler. Aradan bir gün sonra da bir polis güzel bir meyve sepeti hazırlatıp bana teşekkür etmeye geldi. Ben de kendilerine benim yerimde kim olursa aynısını yapacaklarını söyledim. Halen intihar teşebbüsündeki şahsın durumunun ne olduğunu, neden böyle bir şey düşündüğünü bilmiyorum. Bu merakımı polislere sormaya da cesaret edemedim" ifadelerini kullandı.

ARNHEM POLİSİ ÜMİT ŞENYER'E TEŞEKKÜR ETTİ 

Arnhem polisi tarafından yapılan açıklamada ise "Dava ile ilgili duyurular konusunda son derece temkinliyiz. Çünkü bu bir intihar girişimidir ve bu nedenle söz konusu adamın ne yaptığını söylememiz mümkün değil. Fakat Şenyer'den aldığımız yardımdan çok memnunuz. Şenyer'in kahramanca davranışından sonra mobileti ile maddi hasarla karşı karşıya kaldı. Ama bunu sigortasıyla çözmeye çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk genci Ümit Şenyer'in evine Arnhem polisi tarafından getirilen meyve sepetin yanında yer alan mesaj ise dikkat çekti. Mesajda, "Bize yaptığın yardımdan dolayı Arnhem Nord polisi olarak çok teşekkür ederiz. Arnhem polisi olarak bu meyve sepetini size hediye ediyoruz" sözlerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak
DÜNYAABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak
Pentagon'dan SON DAKİKA açıklama: "Türkiye'nin olmaması F-35'in maliyetini artırır!"
DÜNYATürkiye olmazsa F-35'in maliyeti artar
Rusya'nın en yaşlı kişisi Appaz İliyev 123 yaşında hayatını kaybetti
DÜNYARusya'nın en yaşlı kişisi öldü
Dışişleri Bakanlığından Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt
DÜNYADışişleri'nden açıklama
Son dakika: Fahrettin Altun'dan S-400 iddiasına yanıt
DÜNYAAltun'dan S-400 iddiasına yanıt
Vegan beslenen 19 aylık bebek 5 kilo, dişleri yok, yürüyemiyor!
DÜNYA19 aylık bebek 5 kilo, dişleri yok, yürüyemiyor!
Son dakika... Akdeniz'de göçmen faciası: En az 70 ölü!
DÜNYAAkdeniz'de göçmen faciası: En az 70 ölü!
Merkel'den flaş Doğu Akdeniz çıkışı!
DÜNYAMerkel'den flaş Doğu Akdeniz çıkışı!
Ölen aday, belediye başkanı seçildi!
DÜNYAABD'de ölen aday, belediye başkanı seçildi!
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
DÜNYAABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X