Hollanda'da yaşayan gurbetçi Meryem-Erkan Çıldır çifti, 3 kızları ve Terrier cinsi 6 yaşındaki 'Angel' isimli köpekleriyle birlikte ağustos ayında Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için geldi. 'Hayvan dostu' otele yerleşip, tatillerini geçiren ailenin köpeği, havuz başında otel sahibinin Dogo cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılan ve ağır yaralanan 'Angel', Çıldır Ailesi'nce önce ilçedeki veterinere ardından 200 kilometre uzaklıkta Antalya'daki hayvan hastanesine götürüldü. 6 saatlik operasyon geçiren köpek, 2 gün tutulduğu yoğun bakımda öldü. Çıldır Ailesi fertleri, çok sevdikleri köpeklerini Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki hayvan mezarlığında gömdükten sonra yaşadıkları Hollanda'ya döndü.

"PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYORUZ"

DHA'da yer alan habere göre Meryem-Erkan Çıldır çifti, mermerden yaptırdıkları köpeklerinin mezarını ziyaret etmek için Hollanda'dan yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol katederek, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Köpeğinin mezar taşını öpen Meryem Çıldır, gözyaşlarını tutamadı. Yanında getirdiği çiçek ve oyuncakları köpeğinin mezarına bırakan Çıldır, "Duygularımı tarif etmek çok zor. Mezarına ziyarete geldiğim için sevinçliyim ama onun öldüğüne hâlâ üzülüyorum. Ondan ayrı 3 ay nasıl geçti, bir Allah bilir bir de biz. Geldik, gördük, ziyaret ettik, gece yanında kaldık. Ona çiçek ve hediyelerini getirdik. Hukuku süreç de başladı. Eşya değil de can olarak yargılanacak. Bekliyoruz bakalım, ne kadar sürecek. 'Angel'ın ölümünden sonra hayatımız altüst oldu. Psikolojik destek görüyoruz. O tramvayı atlatıp, acıyı dindiremiyoruz. O sevgi kelimeyle anlatılamaz. Bundan sonraki mücadelemiz, insanların hayvanlara değer vermesi için olacak" diye konuştu.

TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Erkan Çıldır ise "Türkiye'de köpeklere ve sokak hayvanlarına çok kötü davranıyorlar. İşkence yapıyorlar. Türkiye'den 2 kardeş köpek sahiplenip, Hollanda'ya götürmeyi düşünüyoruz" dedi. Meryem ve Erkan Çıldır çifti, köpekleri için hukuk mücadelesi de başlattı. Çift, avukatları aracılığıyla köpeklerinin ölümüne neden olduğunu öne sürdükleri Dogo cinsi köpek ve otel sahibi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çıldır çifti, Fethiye'de avukatları Yiğit Parmaksız aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde otel sahibi hakkında 40 bin lira manevi, 2 bin lira da maddi tazminat davası açtı.

"KÖPEKTEN DEĞİL, SAHİBİNDEN ŞİKÂYETÇİYİZ"

Erkan Çıldır, amaçlarının para kazanmak olmadığını belirterek, "Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Biz otelin sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu ile ilgili savcılığın soruşturması da sürüyor. Otel sahibi bizi arayıp bir başsağlığı bile dilemedi. Biz köpekten şikâyetçi değiliz, sahibinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

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