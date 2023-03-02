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Hollanda hükümeti ev kiralarına sınırlama getirmeyi planlıyor

Hollanda hükümeti serbest piyasada artan konut kiralarına karşı kiracıları daha iyi korumak için fiyat sınırlaması getirmeyi planlıyor.

Hollanda hükümeti ev kiralarına sınırlama getirmeyi planlıyor
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BBC TÜRKÇE

Yusuf Özkan | Lahey

Amsterdam'da artan kira fiyatları ve sosyal konutların azlığına karşı geçen hafta bir protesto düzenlendi EPA
Amsterdam'da artan kira fiyatları ve sosyal konutların azlığına karşı geçen hafta bir protesto düzenlendi

Hollanda hükümeti serbest piyasada artan konut kiralarına karşı kiracıları daha iyi korumak için fiyat sınırlaması getirmeyi planlıyor.

Hükümet böylece yüksek fiyatlar nedeniyle konut bulmakta zorlanan orta gelir gruplarını yasal koruma altına alacak.

Toplu Konut ve Mekansal Planlama Bakanı Hugo de Jonge özel konutlarda, orta sınıfın oturabileceği özelliklere sahip konutlara en fazla 1.123 euro ile sınırlayan bir yasa tasarısı hazırladı.

Yeni tasarıya göre, sosyal konutlarda olduğu gibi serbest piyasadaki kiralık evler için de puanlama sistemi getirilecek.

Binanın yaşı, oda ve banyo sayısı, büyüklüğü gibi bütün özelliklerine puan verilecek.

187 puana kadar olan ve orta sınıf bir ailenin ihtiyacına göre düzenlenmiş evlere fiyat sınırlaması uygulanacak.

Bu puan, 1.123 euroya karşılık gelecek.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren, bu özellikleri taşıyan evlerin sahipleri 1.123 eurodan fazla kira bedeli isteyemeyecek.

187 puanın üzerindeki lüks konutlar için ise böyle bir kısıtlama olmayacak.

Düzenleme yeni kira sözleşmeleri için konut piyasasındaki sıkıntı devam ettiği sürece geçerli olacak.

Hükümet, 5 yıl sonra düzenlemeyi yeniden gözden geçirecek.

Yeni düzenleme ile kira artışı, ortalama toplu iş sözleşmesiyle belirlenen maaş artış oranının yüzde 0,5'inden fazla olmayacak. Örneğin bir kiracının maaşı yüzde 5 artmışsa kirası en fazla yüzde 5,5 artabilecek.

Hollanda’da kira artış oranı uzun süredir enflasyona endeksliydi.

Ancak koronavirüs salgını ve Ukrayna savaşı nedeniyle geçen yıl enflasyonun yüzde 10 civarında gerçekleşmesi ve maaş zammından yüksek olması üzerine bu sistemden vazgeçiliyor.

Denetleme ve ağır cezalar

Ev sahiplerinin, kira sınırlaması düzenlemesine uyup uyumadığı belediyeler tarafından denetlenecek.

Düzenlemeye rağmen fahiş kira bedellerinde ısrar eden ev sahiplerine ağır para cezası uygulanacak.

Hollanda hükümeti, yarı resmi kooperatiflere ait olan sosyal konutlarda kira fiyatlarını 800 euro ile sınırlamıştı.

Hükümetin aldığı önlemler çerçevesinde önümüzdeki süreçte Hollanda’daki kiralık evlerin yüzde 90'ı fiyat sınırlaması kurallarına bağlı olacak.

Bakan Hugo de Jonge, yüksek fiyatlar nedeniyle orta gelir grupları için neredeyse hiç kiralık ev kalmadığını belirterek bunun, polis memurlarının ve öğretmenlerin artık uygun fiyatlı konut bulamadığı birçok şehir için önemli sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

De Jonge, "Birçok kiracı, gerçekten değmeyen bir ev için en yüksek fiyatı ödüyor. Kiracıların genellikle başka seçeneği yok. Orta gelirli insanlar için giderek daha fazla ev erişilemez hale geldi” dedi.

Yasa tasarısı parlamentonun tavsiyesiyle hazırlandığı için mevcut yasama yılı içinde bu haliyle kabul edilmesi bekleniyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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