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        Haberler Dünya Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Wijnen: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız - Dünya haberleri

        Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Wijnen: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız

        Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:51 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:51
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        "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız"
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        Wijnen, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine orduya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hollanda'nın Rusya ile çatışmaya daha hazırlıklı olması gerektiğini belirten Wijnen, bunun "herkesin miğfer takmaya" başlayacağı anlamına gelmediğini ancak ülkesinin, Rusya'ya sınırı olan ve halkının savaşa çok daha hazırlıklı olduğu İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkeleri örneğini takip etmesi gerektiğini vurguladı. Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

        Wijnen, "Hollanda'nın, işler ters gittiğinde tüm toplumun hazır olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Hollanda'nın Rusya'ya 1500 kilometre mesafede olduğu için güvenliği garanti altındaymış gibi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Wijnen, "Rusya'nın anladığı tek bir dil var, o da güçlü bir ordu." değerlendirmesinde bulundu.

        Wijnen, bu kapsamda Savunma Bakanlığındaki personel açığının giderilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

        Görevini 1 Ocak'ta devredecek olan Wijnen, 2021'den bu yana Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #hollanda
        #rusya
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