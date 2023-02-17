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Hollanda ne kadar bağış yaptı? Hollanda'nın deprem için bağış miktarı açıklandı!

Milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler dolayısıyla ülkemize dünyanın dört bir yanında yardım gönderiliyor. Yardım ve bağış yapan ülkelerden biri olan Hollanda'nın ise ne kadar bağış yaptığı belli oldu. İşte, ayrıntılar...

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  • Hollanda ne kadar bağış yaptı? Hollanda'nın deprem için bağış miktarı açıklandı! Hollanda Türkiye'ye yardım tutarı...

    13 milyondan fazla vatandaşımızın birinci dereceden etkilendiği Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler için yardımlar devam ediyor. Söz konusu durumla ilgili Hollanda'da, büyük bir yardım kampanyası düzenlendi. İşte, düzenlenen kampanyada yapılan yardıma ilişkin ayrıntılar...
  • Hollanda ne kadar bağış yaptı? Hollanda'nın deprem için bağış miktarı açıklandı! Hollanda Türkiye'ye yardım tutarı...

    TÜRKİYE TEK YÜREK YAYINININ BENZERİ HOLLANDA'DA YAPILDI!

    Türkiye'de çarşamba akşamı televizyonlarda ortak yayında yapılan yardım kampanyasının bir benzeri de Hollanda'da düzenlendi. 
  • Hollanda ne kadar bağış yaptı? Hollanda'nın deprem için bağış miktarı açıklandı! Hollanda Türkiye'ye yardım tutarı...

    Giro555 bağış toplama girişiminin başkanı ve 11 yardım grubunu temsil eden Michiel Servaes, "Ülkenin dört bir yanından bu kadar çok para toplanması çok etkileyici. Çok sayıda insan bağış yapmak için paneli aradı, internet üzerinden bağışta bulundu ve etkinlikler düzenledi" dedi. 
  • Hollanda ne kadar bağış yaptı? Hollanda'nın deprem için bağış miktarı açıklandı! Hollanda Türkiye'ye yardım tutarı...

    HOLLANDA'DA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

    Kahramanmaraş depremlerinden sonra Hollanda'da bir çok yardım kuruluşunun başlattığı Giro555 yardım kampanyası kapsamında yerel ve ulusal televizyonlarda ortak yayınla toplanan bağış miktarının 88 milyon 921 bin 469 euroya ulaştığı açıklandı.

    Kaynak: Euronews

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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