Giro555 bağış toplama girişiminin başkanı ve 11 yardım grubunu temsil eden Michiel Servaes, "Ülkenin dört bir yanından bu kadar çok para toplanması çok etkileyici. Çok sayıda insan bağış yapmak için paneli aradı, internet üzerinden bağışta bulundu ve etkinlikler düzenledi" dedi.