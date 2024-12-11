Hollanda sineması Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde

Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali bu sene 25. yaşını kutlarken, festivalin bu yılki odağında Hollanda Sineması olacak.

16-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalde “Hollanda’ya Bak Dünyayı Gör”, “Türk Sinemasına Bir Bakış”, ve “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümlerinde filmler izleyicilerle buluşacak. Film gösterimleri ücretsiz olacak.