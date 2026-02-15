Hollywood Brad Pitt-Tom Cruise kavga videosuyla sarsıldı
Brad Pitt ve Tom Cruise'un dövüştüğü sahte video internette yayıldı. Oyuncular sendikası sert tepki gösterdi
Brad Pitt ve Tom Cruise'un bir binanın tepesinde kavga ettiği, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir video, internette büyük yankı uyandırdı. 15 saniyelik video, Çinli bir yapay zekâ video oluşturma platformunda oluşturuldu.
Videonun bir yönetmen veya set ekibi olmadan, sadece birkaç satırlık komutla bu denli yüksek kalitede üretilmesi; "Hollywood bitti mi?" tartışmalarını alevlendirdi. Video internette yayılmaya başlayınca, ABD Sinema Filmi Birliği ve diğer sektör paydaşları, videonun telif hakkıyla korunan eserlerin izinsiz kullanımını içerdiği gerekçesiyle videoyu kınadı.
Video, İrlandalı film yapımcısı Ruairi Robinson tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 'Deadpool' üçlemesi ve 'Zombieland' gibi filmlerin yazarı/yapımcısı Rhett Reese, Robinson'ın paylaşımına şu şekilde yanıt verdi: Üzgünüm ama bizim için her şey bitmiş olabilir.
Yakında insanların bir bilgisayarın başına oturup Hollywood'un şu anda piyasaya sürdüğü filmlerden ayırt edilemeyecek filmler yaratabileceğini söyleyen Reese, giderek daha güçlü yapay zekâ araçlarının yaratıcı alanlara girmesiyle işini kaybetmekten korktuğunu belirtti.
Rhett Rhett; "Pitt ve Cruise videosuna hayran kaldım çünkü çok profesyoneldi. İşte tam da bu yüzden korkuyorum. Karamsar bakış açım şu ki, Hollywood devrim geçirmek / yıkılmak üzere" ifadesini kullandı.
Görüntülerin ardından ABD'deki oyuncular sendikası SAG-AFTRA, bir bildiri yayımlayarak yapay zekânın insan yeteneğinin yerini gasp etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, "Bu, açık bir hak ihlalidir. Kabul edilemez olan bu durum, insan yeteneğinin geçimini sağlama kabiliyetini baltalamaktadır" denildi.
Oyuncular sendikasının, stüdyoların yapay zekâ tarafından üretilen bir oyuncuyu kullanmaları karşılığında sendikaya ödemek zorunda kalacakları ve 'Tilly vergisi' olarak adlandırılan bir ücreti talep etmesi bekleniyor.