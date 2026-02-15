Brad Pitt ve Tom Cruise'un bir binanın tepesinde kavga ettiği, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir video, internette büyük yankı uyandırdı. 15 saniyelik video, Çinli bir yapay zekâ video oluşturma platformunda oluşturuldu.

Videonun bir yönetmen veya set ekibi olmadan, sadece birkaç satırlık komutla bu denli yüksek kalitede üretilmesi; "Hollywood bitti mi?" tartışmalarını alevlendirdi. Video internette yayılmaya başlayınca, ABD Sinema Filmi Birliği ve diğer sektör paydaşları, videonun telif hakkıyla korunan eserlerin izinsiz kullanımını içerdiği gerekçesiyle videoyu kınadı.

Video, İrlandalı film yapımcısı Ruairi Robinson tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 'Deadpool' üçlemesi ve 'Zombieland' gibi filmlerin yazarı/yapımcısı Rhett Reese, Robinson'ın paylaşımına şu şekilde yanıt verdi: Üzgünüm ama bizim için her şey bitmiş olabilir.

Yakında insanların bir bilgisayarın başına oturup Hollywood'un şu anda piyasaya sürdüğü filmlerden ayırt edilemeyecek filmler yaratabileceğini söyleyen Reese, giderek daha güçlü yapay zekâ araçlarının yaratıcı alanlara girmesiyle işini kaybetmekten korktuğunu belirtti.