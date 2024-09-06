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        Haberler Dünyadan Hollywood yıldızı Sally Field'i son haliyle görenler tanıyamadı - Magazin haberleri

        Hollywood yıldızı Sally Field'i son haliyle görenler tanıyamadı

        Bir zamanların en ünlü yıldızlarından biri olan iki Oscar ödüllü oyuncu Sally Field, şöhret ışıklarından uzak, sade bir hayat yaşıyor. 77 yaşındaki oyuncuyu artık tanımak zor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:40
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        Ünlülerin, kariyerlerinin zirvesindeyken günlük hayatlarında bile ışıltılı görünümlerine alışkınız. Hollywood'un zirvesinden inip sıradan bir hayatı seçtiklerinde ve bir de yılların etkisi üzerlerine düşünce o ünlüleri tanımak bazen zorlaşıyor. İşte o isimlerden biri, iki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sally Field.

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        'Norma Rae' ve 'Places in the Heart' adlı yapımlardaki rolleriyle iki kez Oscar heykelciğine ulaşmayı başaran ünlü yıldız, şimdi 77 yaşında ve spot ışıklarından uzak bir hayat yaşıyor.

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        Geçmişte parlak kahverengi saçları ve dikkat çekici gülümsemesiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, bu hafta Los Angeles sokaklarında köpeği Dash'i gezdirirken objektiflere yansıdı.

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        Çizgili mavi - beyaz bir gömlek ile bol beyaz bir şort ve spor ayakkabı kombinini şapkayla birleştiren Sally Field'ı yanından geçenler bile tanımakta zorlandı.

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        Sally Field, objektiflerin kendisine yönelmesinden pek hoşlanmamış gibi görünüyordu. Ünlü oyuncu yüzündeki ciddi ifadeyi hiç değiştirmeden yoluna devam etti.

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        Emeklilik hayatı yaşadığı düşünülse de Sally Field aslında oyunculuk kariyerine devam ediyor. Variety'ye göre, Shelby Van Pelt'in romanından uyarlanan 'Remarkously Bright Creatures' adlı yapımda rol almaya hazırlanıyor.

        Sally Field, sadece çekime gün saymıyor, aynı zamanda Kamala Harris'in ABD başkanlık seçimi için sosyal medya aracılığıyla kampanya yürütmekle de meşgul.

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        'Çelik Manolyalar', 'Forrest Gump', 'Lincoln', 'Müthiş Dadı', 'Müthiş Baba', 'Yuvaya Dönüş', 'Kızım Olmadan Asla' gibi filmleriyle hafızalara kazınan üç çocuk annesi Sally Field, bir yandan da Hollywood'daki yaş ayrımcılığı konusuyla mücadele ediyor.

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        Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda Hollywood'un yaş alan kadın oyunculara bakışını şu cümlelerle özetlemişti: Herhangi bir yaştaki kadın hakkında yazılmış çok az gerçek hikaye var. Ancak kesinlikle, kesinlikle yaşlandıkça, giderek daha az, giderek daha az, giderek daha az oluyor. Oysa anlatabileceğiniz çok daha fazla hikâye var.

        #Sally Field
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        #son hali
        #Hollywood
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