Hollywood yıldızı Sally Field'i son haliyle görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda Hollywood'un yaş alan kadın oyunculara bakışını şu cümlelerle özetlemişti: Herhangi bir yaştaki kadın hakkında yazılmış çok az gerçek hikaye var. Ancak kesinlikle, kesinlikle yaşlandıkça, giderek daha az, giderek daha az, giderek daha az oluyor. Oysa anlatabileceğiniz çok daha fazla hikâye var.