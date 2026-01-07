Hollywood’un Çocuk yıldızı Sidney Kibrick, hayatını kaybetti
1930'lu yıllarda Hollywood'da çocuk yıldız olarak ün kazanan, Our Gang (Little Rascals) serisinin hayatta kalan son oyuncusu Sidney Kibrick, 97 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi
Hollywood’un unutulmaz çocuk yıldızlarından Sidney Kibrick’ten acı haber geldi. 'Our Gang' (Little Rascals) kısa film serisinde canlandırdığı 'Woim' karakteriyle hafızalara kazınan eski çocuk oyuncu Sidney Kibrick, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kibrick, serinin hayatta kalan son ana oyuncusu olarak biliniyordu.
Kibrick'in vefatı, kızı Jane Lipsic tarafından doğrulandı. Lipsic, The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada, Kibrick’in cumartesi günü Los Angeles’ın Northridge bölgesindeki bir hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sidney Kibrick; kızı, damadı Marty, torunları Dana ve Adam ile üç torun çocuğu ve bir torun torununu geride bıraktı. 65 yıllık hayat arkadaşı Greta Kibrick ise 2013 yılında 83 yaşında hayatını kaybetmişti.
1928 yılında ABD’nin Minnesota eyaletinde dünyaya gelen Sidney Kibrick’in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Leonard Kibrick de Our Gang kadrosunda yer almıştı. Ailesi, Kibrick henüz beş yaşındayken Los Angeles’a taşındı. Genç yaşta Grauman’s Chinese Theatre’da keşfedilen Kibrick, kısa sürede sinema dünyasına adım attı.
1933-1939 yılları arasında 'Our Gang' serisinde 20’den fazla kısa filmde rol alan Kibrick, özellikle mahallenin zorbası Butch’un yardımcısı 'Woim' karakteriyle hafızalara kazındı. Serinin hem sessiz film hem de erken sesli film dönemlerinde yer alan yapımlar, ABD’de siyah ve beyaz çocukları eşit şekilde bir arada göstermesiyle de sinema tarihinde önemli bir yer edindi.
Kibrick, 'Dead End', 'Shirley Temple'ın rol aldığı 'Just Around the Corner', Tyrone Power'ın Jesse James ve Glenn Ford'un 'Flight Lieutenant' filmleri gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. Haftalık 750 dolar kazandığı dönemi "Büyük Buhran yılları için oldukça iyi bir gelir" sözleriyle anlatan oyuncu, 15 yaşında oyunculuğu bırakma kararı aldı.
Son kez 1943 yapımı Keep 'Em Slugging' filminde izleyici karşısına çıkan Kibrick, daha sonra emlak sektörüne yöneldi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra da eski Our Gang arkadaşlarıyla bağını koparmayan Kibrick, yıllar boyunca düzenlenen buluşmalara katıldı.
2023 yılında çocuk yıldızlık dönemini anlatan Kibrick, "Sabahları iki saat ders görürdük, ardından 6 ila 16 saat arasında çalışırdık" sözleriyle o yılları özetlemişti.
