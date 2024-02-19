Honda'dan yeni motosiklet sürücülerine özel eğitim programı

Honda Motosiklet Türkiye, güvenli motosiklet sürüşünün yaygınlaşması için yeni bir program başlattı. Motosiklet gelişim merkezi olan Honda Safety Türkiye’de başlayan Scooter Başlangıç Seviyesi programı ile özellikle yeni motosiklet kullanıcılarının trafiğe güvenle çıkması hedefleniyor.

Türkiye'de her geçen yıl artan motosiklet satışlarına paralel olarak Honda Türkiye tarafından başlatılan Scooter Başlangıç Seviyesi programı, merkezde sunulan diğer programlarda olduğu gibi Japonya'da eğitim alan uzman kadro tarafından veriliyor. 1 günlük programda scooter kontrol mekanizmalarından başlayarak denge ve adaptasyon çalışmalarına, scooter park çalışmalarından sürüş dinamiklerine kadar birçok konu ele alınıyor.

REKLAM

Otomobil ehliyetine '125 cc' izni Haberi Görüntüle

Türkiye pazarındaki scooter tutkusunu güvenlikle pekiştirmeyi amaçlayan programda çalışmalar Honda Dio model scooter’lar ile gerçekleştiriliyor.

Değişen yönetmelik sonrası B sınıfı ehliyet sahibi otomobil sürücülerinin de 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek olması ile motosiklet eğitimi öneminin daha da arttığını belirten Honda Safety Türkiye yetkilileri, şehir içinde artan hızlı ulaşım ihtiyacı için scooter alternatifinin tercih edildiğini ama akan trafiğe konsantre bir eğitim almadan çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer ayrıca otomobil sürücülerinin de motosiklet kullanmayacak bile olsa trafikte empati kurabilmeleri için bu eğitimi almalarının önemine işaret ediyor.