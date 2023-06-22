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Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 46'ya yükseldi.

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AA / HABERTURK.COM
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde dün çıkan isyan ve çatışmada 5 kadın daha öldü.

     

     
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavgada, 26 kadın yakılarak, 20 kadın ise silah veya bıçakla öldürüldü.

     

     
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Mahkumların hücrelerine kilitlenerek ateşe verildiği olaylarda, yaralanan 7 kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

     

     
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    GÜVENLİK BAKANI GÖREVDEN ALINDI

    Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro olayları "son derece korkunç" olarak niteledi. Castro, isyanın sokak çeteleri tarafından, "güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızası dahilinde planlandığını" söyledi.
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Başkan Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon'u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı. Diğer yandan Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Miguel Martinez saldırının "planlı" olduğunu ifade etti.
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Martinez, çete üyelerinin gardiyanları etkisiz hale getirip anahtarlarını aldığı anlara kadar kayıtta olan güvenlik kameralarının daha sonra kırıldığını belirtti.

     

    Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, yerel saatle dün sabah isyan ve çatışma çıkmıştı.
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmişti.

     

     
  • Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

    Honduras'ın Comayagua cezaevinde 2012'de çıkan yangında 361 erkek mahkum hayatını kaybetmişti.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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