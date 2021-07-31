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Hoparlör nasıl yazılır? Hoparlör yazılışı TDK: Hoparlör mü, hoperlor mu yazılır?

Türkçeye yabancı dillerden geçen kelimelerin yazımı merak ediliyor. TDK sözlüğü kelimelerin doğru kullanımlarını merak edenlerle paylaşıyor. Hoparlör nasıl yazılır? Hoparlör yazılışı TDK: Hoparlör mü, hoperler mu yazılır?

Hoparlör nasıl yazılır? Hoparlör yazılışı TDK: Hoparlör mü, hoperlor mu yazılır?

TDK sözlüğüne göre hoparlör kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hoparlör yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE HOPARLÖR NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine GÖRE kelimenin doğru yazılışı "hoparlör" şeklindedir.

Bazı kaynaklarda yer alan "hoperlor, hoperler" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde hoparlör sözcüğünün anlamı ise şu:

Fransızca haut-parleur
1. isim Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet:
"Bu caminin hoparlör düzeni ve halıları için elektrik süpürgesi bile var." - Fikret Otyam

2. isim Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet:
"Hemen hemen bütün Batı ülkelerini gezdim. Hiçbir yerde hoparlör sesi duymadım." - Falih Rıfkı Atay

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