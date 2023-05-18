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Horten'ın tartışmalı mücevher koleksiyonu 201 milyon dolara satıldı

Avusturyalı milyarder Heidi Horten'e ait tartışmalı mücevher koleksiyonu 201 milyon dolara satıldı. Dünyanın en pahalı özel mücevher koleksiyonu, Elizabeth Taylor'a ait olan 116 milyon dolarlık satış rekorunu geride bıraktı

Horten'ın tartışmalı mücevher koleksiyonu 201 milyon dolara satıldı
AA

Alman iş insanı Helmut Horten'in Nazi döneminde yasa dışı şekilde Yahudilerden elde ettiği servetle satın aldığı iddia edilen eşi Heidi Horten'e ait yüzlerce mücevherden oluşan tartışmalı koleksiyonu, açık artırmada 201 milyon dolara alıcı buldu.

ELIZABETH TAYLOR'A AİT KOLEKSİYONU GERİDE BIRAKTI

AA'nın CNN'den aktardığı habere göre, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde gerçekleştirilen açık artırmada, 700'den fazla mücevher bulunan koleksiyon 201 milyon dolara satılarak, daha önce bu alanda Elizabeth Taylor'a ait olan 116 milyon dolarlık satış rekorunu geride bıraktı.

Müzayedeyi gerçekleştiren Londra merkezli Christie's, Horten'in servetinin tartışmalı olduğunu kabul etse de servete ilişkin 'kamuya açık kayıtların' bulunduğunu ve Horten'in eşinin işiyle ilgili uygulamalarının 'iyi belgelendiğini' savundu.

Christie's, açık artırmadan elde edilen gelirlerin "Holokost araştırması yapan ve eğitim veren kuruluşlara önemli katkı yapacağını" ifade etti.

HORTEN'IN TARTIŞMALI SERVETİ

2022'de 81 yaşında hayatını kaybeden Avusturyalı Heidi Horten, Forbes'un verilerine göre 1 milyarı eşine ait olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık servete sahipti.

Horten'in eşi Helmut Horten'in Nazi partisi üyesi olduğu kaydedilirken, 1930'lu yıllarda ülkeyi terk eden Yahudilere ait işletmelere yasa dışı şekilde el koyduğu ve servetini bu şekilde elde ettiği gerekçesiyle suçlanıyor.

Yahudi dernekleri de bu nedenle Nazi döneminde servete kavuşan Horten'e ait mücevherlerin satışının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

"HOLOKOST KURBANLARINA BİR HAKARET"

Holokost Eğitim Vakfından İngiliz Jewish Chronicle gazetesine yapılan açıklamada, müzayedenin 'Holokost kurbanlarına bir hakaret' olduğu ileri sürülmüştü.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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