HORTUM NEDİR?

Hortum, kümülüs bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür. Bu hortum bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir. Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.

HORTUM NASIL OLUŞUR?

Hortumun nasıl oluştuğuna dair bilgiler veren Prof. Şen, "Hortum düşey harekette dönen bir harekettir. Yeryüzündeki ısınmayla direk bağlantılıdır. Bir ısınma olacak ve yukarı doğru çıkacak. Bu çıkarken de kuvvetli bir rüzgarın girdap yapması sonucunda o altındaki şeyleri yukarı doğru dağıtır. Bu hortumları Amerika'daki hortumlarla karıştırmamak lazım. Onların olması için çok geniş ve sıcak bir deniz yüzeyi olması lazım. Bu bölgede öyle bir durum yok. 2004 yılında Ankara'da benzer bir olay olmuştu. Zannedersem 4 kişi hayatını kaybetmişti. Can kaybı olarak ilk can kaybı olan hortum değil ama büyüklük olarak bu diğerlerinden ayrılıyor. Biraz büyük bir hortum. İlk defa bu çapta bir hortum. Türkiye'deki hortumların çoğu deniz hortumlarıdır. Kara hortumları çok nadir görülür. Mesela Elazığ'da görüldü bundan 2-3 yıl önce. Çünkü göller bölgesi vardı orada" diye konuştu.

HORTUMUN KUVVETİNİ ARTIRAN NE?

Dün yaşanan hortumun oluşmasının nedenlerinden bir tanesinin deniz suyu sıcaklığının çok yüksek olması olduğunu kaydeden Orhan Şen, "19 derece deniz suyu sıcaklığı var şu anda Antalya'da, Kemer'de. Bu yerde bir sıcak olduğunu gösteriyor. Basit olarak anlatacak olursak, sıcak hava yükselir. Denizin üzerinde oluşan bu sıcak hava yükseliyor ve dolayısıyla nemle birlikte bu hortumun kuvvetini artırıyor"

HORTUM AFETİNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER NELER?

Hortum öncesinde;

Öncelikle tüm afetleri kapsayacak şekilde afet ve acil durum aile planı ile afet ve acil durum çantası hazırlayın.

TV’de, radyoda veya sosyal medyada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla gelebilecek hava durum raporlarını takip edin. Yardıma ihtiyaç duyuyorsanız hemen 112’yi arayın.

Havanın olağandışı bir şekilde değiştiğini fark ettiğinizde yetkili kurumlardan gelebilecek uyarıları takip edin. Gerekiyorsa sığınacak bir yer planlayın.

Hortum sırasında;

Hortum sırasında hemen sığınacak bir yer arayın. Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun.

Bina içindeyseniz: Elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatın!

Sığınağınız varsa hemen sığınağa gidin. Sığınağa ulaşmak için asansörleri kullanmayın!

Sığınağınız yoksa penceresiz odalara (banyo, koridor gibi) sığının

Kapı ve pencereleri kapalı tutun!

Sağlam bir nesnenin yanında veya altında çök-kapan-tutun yaparak, hortum bitinceye kadar bekleyin (Vücudunuzu battaniye ya da benzeri kalın örtülerle koruyabilirsiniz.)

Dışardaysanız:

Açık alandaysanız, kararınıza etki edebilecek pek çok etken olabilir.

Öncelikle sığınacak güvenli bir yer arayın.

Uçuşabilecek parçalara karşı öncelikle başınızı koruyun.

Köprü, üstgeçitler ile enerji nakil hatlarından uzak durun!

Düz ve alçak alanları sığınmak için tercih edin!

Bir aracın içinde sığınmanız gerekirse, emniyet kemerini takarak başınızı bir örtüyle koruyun.

Hortum sonrası:

Mahsur kalırsanız, duvara ya da musluk borularına vurup arama kurtarma ekiplerine yerinizi bildirebilirsiniz.

Resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin.

Telefon veya sosyal medya aracılığıyla ailenizi ve arkadaşlarınızı kontrol edin.

Hasarlı yapılardan ve enerji hatlarından uzak durun.

Hortum sonrası enkaz parçalarını kaldırırken dikkat edin. Koruyucu kıyafetler giyin. Gerekiyorsa yardım çağırın.

Sigorta işlemleriniz için evinizdeki, aracınızdaki hasarları fotoğraflayın.

Evinizde elektrik yoksa olası bir yangına neden olmamak için mum yerine pilli fenerler kullanın.