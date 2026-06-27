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        Haberler Gündem Hortum, sağanağın ardından Ardeşen, Çayeli ve Pazar ilçelerinden izlendi

        Hortum, sağanağın ardından Ardeşen, Çayeli ve Pazar ilçelerinden izlendi

        Rize'de etkili olan şiddetli sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Ardeşen, Çayeli ve Pazar ilçelerinden görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        Rize'deki hortum kamerada

        Rize’de şiddetli sağanak yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. Kent genelinde etkili olan yağış sonrası oluşan hortum, sahil kesimindeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        HORTUM ÜÇ İLÇEDEN GÖRÜLDÜ

        Denizde oluşan hortum, Rize’nin Ardeşen, Çayeli ve Pazar ilçelerinden görüldü. Kıyı kesiminde kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

        Hortumun deniz üzerinde ilerlediği anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde hortumun deniz yüzeyinden yükselerek bir süre etkisini sürdürdüğü görüldü.

        SAĞANAK SONRASI OLUŞTU

        Rize’de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen hortumla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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        #rize hortum
        #haberler
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