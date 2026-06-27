Hortum, sağanağın ardından Ardeşen, Çayeli ve Pazar ilçelerinden izlendi

Rize’de şiddetli sağanak yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. Kent genelinde etkili olan yağış sonrası oluşan hortum, sahil kesimindeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

HORTUM ÜÇ İLÇEDEN GÖRÜLDÜ

Denizde oluşan hortum, Rize’nin Ardeşen, Çayeli ve Pazar ilçelerinden görüldü. Kıyı kesiminde kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Hortumun deniz üzerinde ilerlediği anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde hortumun deniz yüzeyinden yükselerek bir süre etkisini sürdürdüğü görüldü.

SAĞANAK SONRASI OLUŞTU

Rize’de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen hortumla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.