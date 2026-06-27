Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık

        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Volgograd kentinde yer alan "Titan-Barrikadi" fabrikasına "FP-5 Flamingo" tipi füzeleri kullanarak saldırı düzenlediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini açıkladı.

        Rusya'nın Volgograd kentindeki "Titan-Barrikadi" fabrikasına yönelik "FP-5 Flamingo" tipi füzeler ile saldırı gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, fabrika alanında yangın çıktığını belirtti.

        Zelenskiy, söz konusu fabrikada topçu sistemleri, havan topu için gereken parçalar ve özel askeri teçhizat üretildiğini ifade etti.

        Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları giderek artırdıklarını aktaran Zelenskiy, "Her gün yaptığımız bu baskı, nihayetinde onurlu bir barışın sağlanması için temel oluşturuyor." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki şehirlere yönelik hava saldırılarını düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

        Rusya'nın, silahlı insansız hava araçları (SİHA), güdümlü bomba ve füzeleri kullanarak son bir haftada Ukrayna'daki 15 bölgeye saldırıları düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmek istediklerini açıkladı.

        Zelenskiy, Rusya'daki "Titan-Barrikadi" fabrikasına yaptıkları saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

        Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya 129 SİHA ile saldırı düzenlediğini, olayda 1 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında uzunluğu 2 metreye yaklaşan manta (şeytan) vatozu görüntülendi (İHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!