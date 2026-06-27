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        Haberler Magazin İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi

        İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi

        Oyuncu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, İtalya'da arkadaşlarının da katıldığı bir törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladıklarını açıklayan İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi.

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        Aralık ayında evlilik kararı aldıklarını duyuran çift, İtalya’da düzenlenen, sade ve arkadaşlarının da katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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        Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Eda Ece, Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ve Cihan Ayger gibi yakın dostları da çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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        "YENİ SEVİYE AÇILDI"

        Çift, nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunarken, gönderilerine "Yeni seviye açıldı" notunu düştü.

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        İkilinin bu paylaşımına Aslı Enver, Selin Yağcıoğlu, İlayda Alişan ve Melis Birkan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yazarak çifte mutluluklar diledi.

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