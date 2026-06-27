İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi
Oyuncu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, İtalya'da arkadaşlarının da katıldığı bir törenle dünyaevine girdi
Giriş: 27 Haziran 2026 - 18:19 Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladıklarını açıklayan İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi.
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Aralık ayında evlilik kararı aldıklarını duyuran çift, İtalya’da düzenlenen, sade ve arkadaşlarının da katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.
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Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Eda Ece, Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ve Cihan Ayger gibi yakın dostları da çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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"YENİ SEVİYE AÇILDI"
Çift, nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunarken, gönderilerine "Yeni seviye açıldı" notunu düştü.
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İkilinin bu paylaşımına Aslı Enver, Selin Yağcıoğlu, İlayda Alişan ve Melis Birkan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yazarak çifte mutluluklar diledi.
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