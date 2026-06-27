Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"

"HENÜZ BİR UZLAŞMA YOK"

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli konuyla ilgili, "Şu anda taraflar anlaşmış değil. Görüşmeler devam ediyor ancak henüz bir uzlaşma yok. Her an gelişme yaşanabilir ancak şartlar bu şekilde kalırsa Udinese dışındaki fırsatları da değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.