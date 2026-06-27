Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullandığı Nicolo Zaniolo'da kriz devam ediyor... İtalyan yıldızın menajeri, takımla maaş konusunda anlaşma sağlanamaması halinde başka fırsatları değerlendireceklerini dile getirdi.
Udinese'nin Galatasaray'dan satın alma opsiyonunu kullandığı Nicolo Zaniolo'da sular durulmuyor...
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
İtalyan oyuncu ve Çizme temsilcisi, sözleşme konusunda anlaşmaya sağlayamadı.
MAAŞ PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; iki taraf arasında maaş pazarlıkları sürüyor ama yıldız isim başka fırsatlara da kapıyı kapatmıyor.
"HENÜZ BİR UZLAŞMA YOK"
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli konuyla ilgili, "Şu anda taraflar anlaşmış değil. Görüşmeler devam ediyor ancak henüz bir uzlaşma yok. Her an gelişme yaşanabilir ancak şartlar bu şekilde kalırsa Udinese dışındaki fırsatları da değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bir sonraki olası satışından yüzde 50 pay alacak.
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta 2 bin 450 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik katkı sağladı.