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        Haberler Gündem Güvenlik MİT, uluslararası uyuşturucu kaçakçısının yerini tespit etti, polis yakaladı

        MİT, uluslararası uyuşturucu kaçakçısının yerini tespit etti, polis yakaladı

        Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu yeri tespit edilen kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu D.M., Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        MİT'in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı

        Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu D.M.’nin Mersin’de saklandığı adres belirlendi.

        MİT ADRESİNİ TESPİT ETTİ

        Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen D.M.’nin, Mersin’in Mezitli ilçesinde bir adreste gizlendiği tespit edildi.

        POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

        Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Operasyonda yakalanan D.M., işlemlerinin tamamlanması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        FOTO: İHA

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