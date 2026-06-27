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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Sapanca kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kampın istişare zemini olduğunu belirten Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme mesajı vererek, "Gelinen aşama yeni aşamadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti’nin Sapanca’da düzenlenen istişare kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kampın parti içi değerlendirmeler açısından önemli bir zemin olduğunu belirten Çelik, iç ve dış gündeme ilişkin mesajlar verdi.

        KAMP GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Çelik, AK Parti istişare kamplarının ahdi, vefayı ve yürüdükleri yola bağlılığı yineleme zemini olduğunu belirtti. Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen kampın daha önce sayıca daha fazla olabileceğini ancak Covid süreci nedeniyle ara verildiğini ifade etti.

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        Kamptaki tüm oturumlarda notlar tutulduğunu söyleyen Çelik, milletvekillerinin soruları, eleştirileri ve bunlara verilen yanıtların değerlendirildiğini kaydetti. Çelik, kamp sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda MYK ve MKYK toplantılarında ele alınacağını belirtti.

        “BEYİN FIRTINASINDAN VAZGEÇMİYORUZ”

        Çelik, uzun süredir yoğun gündemle iktidarda bulunan AK Parti’nin bu tür beyin fırtınası toplantılarından vazgeçmemesinin önemli olduğunu söyledi.

        Sabah saatlerinde genel başkan yardımcılarıyla oturumlar yapıldığını aktaran Çelik, daha sonra bakanların katılımıyla değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Çelik, kampın “çeyrek asırlık destanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi” açısından bir fırsat olduğunu belirtti.

        KÜLTÜR PROGRAMLARI DA YER ALDI

        Çelik, kamp programında siyasi değerlendirmelerin yanı sıra kültürel etkinliklerin de bulunduğunu söyledi. Merhum Şule Yüksel Şenler’in hayatını anlatan “Şule” filminin gösterildiğini belirten Çelik, merhum Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eserinin de program kapsamında gösterileceğini ifade etti.

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        DIŞ POLİTİKA VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

        Çelik, kamp gündeminde dış politika başlıklarının da geniş yer tuttuğunu söyledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle dünya barışının risk altına girdiğini belirten Çelik, İsrail’in saldırganlığının sürdüğünü ifade etti.

        Bölge meseleleri, enerji, güvenlik, sağlık ve yapay zeka gibi birçok başlığın kampta ele alındığını belirten Çelik, bakanlıkların görev alanına giren konuların geniş bir çerçevede değerlendirildiğini kaydetti.

        “TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMADAYIZ”

        Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabah yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değindiğini belirterek, bu süreçte yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi.

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        Terör örgütünün silah bırakmasını sağlayacak yasal zeminin oluşması gerektiğini ifade eden Çelik, konunun bir an önce Meclis gündemine gelmesi ve hızlı şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini belirtti.

        YASAL ZEMİN MESAJI

        Çelik, çıkacak düzenlemeyle birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütünü gündeminden çıkaracağını ifade etti.

        Suriye ve Irak’ta terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını belirten Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

        “SAĞDUYULU DİL KULLANMAK GEREKİR”

        Gelinen aşamada herkesi sürece pozitif katkı vermeye davet eden Çelik, eleştirilerin de sağlıklı bir zeminde yapılması gerektiğini söyledi.

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        Çelik, sürece iftira ve çarpıtmayla yaklaşılmasının aşırı bir tutum olduğunu belirterek, destek adı altında süreci ana odağından uzaklaştıracak tavırların da doğru olmadığını ifade etti.

        CHP’YE ELEŞTİRİ

        CHP Genel Başkanı’nın açıklamalarına da yanıt veren Çelik, CHP’nin kendi iç meselelerini AK Parti üzerinden açıklamaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

        Çelik, AK Parti’nin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde önce Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Özgür Özel ile siyasi mücadele yürüttüğünü belirterek, “Bizim açımızdan fark eden bir şey yok” dedi.

        CHP’ye gönül veren vatandaşların mevcut tartışmaları hak etmediğini söyleyen Çelik, CHP’nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyulu bir yol bulması gerektiğini ifade etti.

        “KUTUPLAŞMANIN TARAFI OLMAYACAĞIZ”

        Çelik, sürekli kutuplaşma üretenlerin AK Parti’yi bu kutuplaşmanın tarafı gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Buna izin vermeyeceklerini söyleyen Çelik, büyük meselelerde kapsayıcı ve diyaloğa açık bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Kamp programının milletvekilleriyle yapılacak istişare toplantısıyla süreceğini belirten Çelik, toplantıların ardından değerlendirmelerin devam edeceğini kaydetti.

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        #Ömer Çelik
        #Terörsüz Türkiye
        #ak parti sapanca kampı
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