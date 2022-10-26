2022 yılının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran House of the Dragon dizisinin artık 2. sezonu için araştırmjalar başladı. İlk sezonuyla dünya genelinde hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk ipuçları da belli oldu...