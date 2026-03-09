Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık HPV aşısı yılda 250 bin kadını kurtarabilir | Sağlık Haberleri

        HPV aşısı yılda 250 bin kadını kurtarabilir

        Dünyada her yıl 500 bin kadını etkileyen ve yarısını ölüme sürükleyen rahim ağzı kanseri, Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen panelde masaya yatırıldı. Türkiye'de her yıl 2 bin 356 kadına teşhis konulduğuna ve bin 280 kadının bu nedenle hayatını kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar; HPV aşısının bu kanser türünü dünya üzerinden silebilecek tek güç olduğunu vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        HPV aşısı her yıl 250 bin kadını kurtarabilir

        Rahim ağzı kanseriyle mücadelede en kritik kısmı tarama ve aşılama oluşturuyor. Kansere neden olan HPV’ye (Human Papilloma Virüs) karşı aşıyla bağışıklık kazanıldığında, HPV vücutta var olsa bile kanser oluşumu engellenebiliyor. Özellikle Smear ve HPV testlerinin düzenli uygulanması, kanserleşme sürecindeki hücresel değişimlerin 15-20 yıl öncesinden tespit edilmesine imkan tanıyor. Uzmanlar, kanserleşme tam anlamıyla başlamadan yapılacak küçük müdahalelerin, ilerideki ağır cerrahi süreçlerin ve hayati risklerin önüne geçeceğinin altını çizdi.

        ÖNLENEBİLİR TEK KANSER TÜRÜ

        Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, rahim ağzı kanserinin dünyada önlenebilir tek kanser türü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin vaka görülüyor ve maalesef 30 bin insan bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Türkiye tablosunda ise her yıl 2 bin 356 yeni teşhis ve bin 280 can kaybı var. Oysa elimizde HPV aşısı gibi bir tedavi var. Avustralya gibi ülkeler yaygın aşılama ile 2035’te bu hastalığı tamamen yok etmeyi planlıyor. Kadın ve erkeklere 9 yaşından itibaren yapılabilen bu aşılama, bir insanın hayatını kurtarmak için en somut adımdır."

        "TABULAR KADIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

        Hastalığın sadece biyolojik değil, sosyolojik bir sorun olduğunun altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Müge Yaşar, şu uyarıda bulundu: "Toplumun yüzde 80’inin hayatının bir noktasında maruz kaldığı HPV, sadece kadınların değil, bir insanlık sorunudur. Ancak kadınlar toplumsal baskılar nedeniyle Smear testlerini ve rutin kontrollerini bile yaptırmaktan kaçınıyor. Semptom vermeyen bu hastalık, sessizce ilerleyerek geri dönülemez evrelere ulaşıyor. Bu tabulaşmayı yıkmak ve kadın doğum muayenelerini normalize etmek zorundayız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde fırlatılan füzeler, Hayfa semalarında görüntülendi. Bazı füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!