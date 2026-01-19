Hrant Dink ölümünün 19'uncu yılında anıldı

Habertürk Manşet - 17 Ocak 2026 (Kara Para Trafiği Nasıl Ortaya Çıktı?)

Uyuşturucu ticareti nasıl yayılıyor? Sentetik uyuşturucuların artan tehdidi: Dünya ne yapmalı? Dünya bu tehlike ile nasıl mücadele ediyor? Sentetik uyuşturucular nerelere yayılıyor? Kara para ve bahis: Uyuşturucu hattı nasıl işliyor? Bahis ve uyuşturucu hattı kara para akışını nasıl tehdit ediyor? Bu hattın küresel etkileri nedir? Bahis yolu küresel ekonomiyi nasıl tehdit ediyor? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Suç Ve Uyuşturucu Uzmanı Hakan Demirbüken, MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Sanatçı Umut Akyürek, Umut Akyürek Eşi Oktay Ertuğrul, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş ve Psikiyatrist / Bağımlılık Uzmanı Doç. Dr. Arzu Çiftçi yanıtladı.