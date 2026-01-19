Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hrant Dink ölümünün 19'uncu yılında anıldı | Son dakika haberleri

        Hrant Dink ölümünün 19'uncu yılında anıldı

        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 19'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle saldırıya uğradığı Sebat apartmanı önünde anma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:09 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:09
        Hrant Dink için anma töreni
        19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bugün öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre Sebat apartmanının bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törende 'Buradayız Ahparig' yazılı pankart asılırken Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı.

