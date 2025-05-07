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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HSBC'den Trump'ın tarifelerinden zarar gören müşterilerine özel 'Trump tarifesi kredisi' - İş-Yaşam Haberleri

        HSBC'den Trump'ın tarifelerinden zarar gören müşterilerine özel 'Trump tarifesi kredisi'

        HSBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin maliyetini karşılamakta zorlanan ABD şirketlerine yeni bir kredi sunacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:05
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        HSBC'den Trump'ın tarifelerinden zarar gören müşterilerine özel kredi
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        Londra merkezli banka Çarşamba günü yaptığı açıklamada, TradePay platformunun gümrük vergisi ödemelerinin maliyetini doğrudan karşılayacak şekilde genişletildiğini ve bu sayede ithalatçıların ABD'ye ürün göndermenin getirdiği masrafları karşılamak için etkili bir şekilde borçlanmalarına olanak tanındığını söyledi.

        Bloomberg'in haberine göre HSBC Küresel Ticaret Çözümleri Başkanı Vivek Ramachandran, "HSBC TradePay aracılığıyla ithalat vergilerini doğrudan ve sorunsuz bir şekilde ödeyerek ABD'li müşterilerimiz işletme sermayeleri üzerinde daha fazla görünürlüğe ve kontrole sahip oluyor" dedi.

        Yeni kredi kapsamında müşterilerin ithalat ödemeleri, aracılar aracılığıyla önceden kararlaştırılmış kredi yoluyla veya otomatik takas kredileri kullanılarak doğrudan kesinti yoluyla otomatik olarak ödenecek. Bu da şirketlerin nakit akışlarını daha iyi yönetebilecekleri ve vergileri daha verimli bir şekilde ödeyebilecekleri anlamına gelecek.

        HSBC Başkanı Mark Tucker, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada dünya ticaretinin 'derin ve köklü bir değişim' dönemiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. Tucker, "Küresel ticarete yönelik değişen yaklaşımın etkisi, küresel büyümeye yönelik ciddi potansiyel risklerle birlikte ekonomik belirsizliği de artırmak oldu" dedi.

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