Vatan'ın başvurusu Kurul gündeminde öne çekilerek öncelikli olarak ele alındı. Kurulun, 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği öğrenildi.

Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Eynesil'de bir inceleme başlatılmıştı.

HSK tarafından, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlatıldı, buna göre; Kurul müfettişleri süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.