Evde sirke nasıl yapılır?

Size vereceğimiz tariflerle siz de kendi doğal ve sağlıklı sirkenizi yapabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

MALZEMELER

2 kilo elma

1 litre su

NASIL YAPILIR?

Elmalar iyice yıkanmalıdır. Daha sonra küçük parçalara keserek katı meyve sıkacağından geçirilerek suyu çıkartılır.

Sirke yapımında dikkat edilecek en önemli unsur hava ile olan temasıdır. O yüzden geniş ağızlı cam bir kavanoz seçmeye özen göstermelisiniz.

Meyvenin suyunu kavanoza doldurduktan sonra bir tülbentle ağzını sıkıca kapatınız.

Sıcak olmayan loş bir yerde saklayınız. Her gün bir defa karıştırınız ki havalandırma işlemi gerçekleşerek çabuk sirkeleşsin.

Elma sirkeniz üç ile altı hafta içinde olmaya başlayacaktır. Siz her gün tadına bakarak sirke kıvamına geldiğini kokusundan da anlayacaksınız o aşamaya geldiğinde bir tülbent yardımıyla sürerek ev yapımı sirkenizi yapmış olacaksınız.

ÜZÜM SİRKESİ

MALZEMELER

1 kilogram üzüm

3 litre su

1 dilim ekmek

Kaya tuzu

Bir avuç nohut

NASIL YAPILIR?

Üzümleri bol su ile iyice yıkayın saplarıyla birlikte esip püre haline getirin.

Daha sonra geniş ağızlı cam bir kavanoza suyunu koyun ve ağzını bir tülbent yardımıyla kapatın.

1 hafta bu şekilde loş bir ortamda bekletiniz ki sapları da yumuşasın bu esnada renginin değiştiğini sirke rengine yaklaştığını göreceksiniz.

Ortalama 2 hafta içerisinde sirkenizi sürerek başka bir kavanoza aktarın. İçerisine ekmek içi, birkaç nohut ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ekleyerek kavanozun ağzını kapatın 40 gün içerisinde ev yapımı sirkeniz hazır olmuş olacaktır.