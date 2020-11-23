Bu kez POS cihazlarına saldırıyorlar!

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Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 40 Pro Türkiye’de bugün ön satışa sunuldu. Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan Huawei Mate 40 Pro’yu ön satış seçeneği ile satın alan kullanıcılara 21 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Mate 40 Pro, siyah renk seçeneğinin yanı sıra, renk değiştirme efektine sahip bir mistik gümüş renkte de ön satışa sunuluyor.

Ultra Vision Cine Kamera sistemi ve 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı olan Huawei Mate 40 Pro’nun ekranı 6.76 inç büyüklüğünde. 5 nanometre entegre 5G çip seti barındıran Kirin 9000’lü cihaz, 15.3 milyardan fazla transistöre sahip. Üst düzey güç verimliliği için 3 farklı seviyede tasarlanan bu işlemci, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor.

Telefonda ayrıca SoC'ye entegre bir 24 çekirdekli Mali-G78 GPU'nun yanı sıra, iki büyük çekirdekli ve bir küçük çekirdekli bir NPU da bulunuyor. Huawei Mate 40 Pro'daki 24 çekirdekli Mali-G78 GPU, şu ana kadar bir Huawei cihazında bulunan en güçlü GPU olma özelliğini de taşıyor.

10X HİBRİT, 50X DİJİTAL YAKINLAŞTIRMA

Telefonun 90 Hz ekranı, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor ve görsel deneyime karşılık gelen dokunsal geri bildirim sağlıyor. İki stereo hoparlörü bulunan ve Audio Focus, Audio Zoom, bağlı Bluetooth cihazlarından yüksek kaliteli ses kaydı özellikleri olan Mate 40 Pro’nun Dual Cine Kamerası, 3:2 sinema tarzı bir çekim oranı sensörüne sahip.

10x hibrit yakınlaştırmayı ve 50x dijital yakınlaştırmayı desteklemek için bir periskop optik telefoto kamera barındıran Huawei Mate 40 Pro’nun üzerindeki Ultra Vision Selfie Kamerası, 4K çekim desteği ile yakın ve kişiselden ultra geniş görüntüye kadar mevcut üç görüş alanından birinde çekim yapma seçeneği sunuyor.

GÖZ TEMASI İLE KONTROL

Cihazların tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control özelliği bulunan Huawei Mate 40 Pro’da cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz yeterli oluyor.

Ayrıca Air Tap adı verilen bir hareketle de çağrı cevaplamak mümkün. Dinamik Eyes on Display sayesinde, telefonla göz teması kurarak istenmeyen aramaların sesi kısılabiliyorken, kullanıcı cihaza odaklandığı sürece otomatik uyku devre dışı bırakılıyor.

Huawei Mate 40 Pro’nun Türkiye için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 13 bin 999 TL olarak açıklandı.

HUAWEI MATE 40 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Ekran 6.76 inç, FHD+ 2772 x 1344 Pixels İşlemci HUAWEI Kirin 9000 CPU Octa-core,

1 x Cortex-A77@3.13 GHz

3 x Cortex-A77@2.54 GHz

4 x Cortex-A55@2.05 GHz GPU 24-core Mali-G78 İşletim Sistemi EMUI 11.0 (Android 10 tabanlı) Hafıza 8 GB RAM + 256 GB ROM Arka Kamera 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture),

20 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/1.8 aperture),

12 MP Telephoto Camera (f/3.4 aperture, OIS),support AF Ön Kamera 13 MP Ultra Vision Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4),

3D Depth Sensing Camera Batarya 4400 mAh Şarj Huawei SuperCharge (Max 66 W),

Kablosuz Huawei SuperCharge (Max 50 W) Fiyatı 13999 TL



