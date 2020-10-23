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Huawei, 8 yılda 10 farklı model tanıttığı Mate serisine yeni amiral gemisi Huawei Mate 40’ı ekledi. Çinli teknoloji üreticisi, Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+ modellerinin yanısıra Porsche Design Huawei Mate 40 RS’den oluşan Mate 40 serisini tanıttı.

Yeni ürünleri tanıtan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, “Huawei Mate Serisi her yıl en heyecan verici teknolojiyi tek bir çarpıcı pakette bir araya getiriyor. Mate Serisi DNA'sını tanımlayan şey budur ve hepsi de inovasyona olan bağlılığımızla mümkün olmuştur" dedi.

İkonik Uzay Halkası tasarımıyla gelen Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+, dünyanın ilk ve tek 5 nanometre entegre 5G çip setine, Ultra Vision Cine Kamera sistemine sahip.

88 derece Horizon Display Ekran tasarımı olan Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+’ın IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da bulunuyor. Huawei Mate 40’da 6.5 inç olan ekran, Mate 40 Pro’da ve Mate 40 Pro+ modellerinde ise 6.76 inç.

3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve hassas hareket sensörü ile gelen Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+ modellerinde, siyah ve beyaz renklerinin yanı sıra, renk değiştirme efektine sahip mistik gümüş renk alternatifi de mevcut. Ayrıca ayçiçeği sarısı ve zeytin yeşili olmak üzere iki vegan deri çeşidi de bulunuyor. Huawei Mate 40 Pro+, seramik beyazı ve seramik siyahı renklerde sunulan, nano teknoloji seramik arka panele sahip.

EN UCUZU 899 EURO’DAN BAŞLAYACAK!

Yeni serideki Kirin 9000 işlemci, mevcut en gelişmiş 5nm 5G çipseti olarak öne çıkıyor. 15.3 milyardan fazla transistöre sahip olan Kirin 9000, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor. Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+'taki 24 çekirdekli Mali-G78 GPU, 90Hz ekran, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor.

Tanıtımda, Android 10 tabanlı EMUI 11 işletim sistemi ve Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) ile donatılan Huawei Mate 40 serisinin Avrupa pazarı için satış fiyatları da açıklandı. Buna göre Mate 40 serisinin en alt modeli olan Huawei Mate 40’un fiyatı 899 Euro, Huawei Mate 40 Pro’nun fiyatı 1199 Euro ve Huawei Mate 40 Pro+’ın fiyatı 1399 Euro olacak. Porsche ile birlilte özel olarak tasarlanan Huawei Mate 40 RS (Porsche Design) ise tamı tamına 2295 Euro’luk fiyat etiketine sahip olacak.

SİNEMAYA ODAKLANAN GELİŞMİŞ KAMERA SİSTEMİ

Leica ile birlikte tasarlanan Mate 40 serisindeki kamera sistemi, ultra geniş açılı lens, yüksek çözünürlüklü ana kamera, telefoto kamera gibi özellikleri barındırıyor. Dual Cine Kamera ve Dual Ultra Geniş Kamera ile kullanıcılar, hem ön hem de arkaya bakan kameradan geniş açılı videolar ve görüntüler yakalayabilirler.

Dual Cine Kamera, 3:2 sinema tarzı bir çekim oranı sensörüne sahip. Steady Shot ile yüksek kaliteli görüntüler yakalanabilirken, XD Fusion HDR Engine ile ile kullanıcılar aşırı ışık kontrastıyla çekim yaparken bile dengeli pozlama yapabiliyor. Mate 40 serisinde bulunan Story Creator özelliği, gerçek sinematik efektlere izin veriyor. Böylece, arka plan müziği, filtreler ve efektler de eklenebiliyor. Mate 40 serisi, ses tarafında ise Audio Focus, Audio Zoom ve bağlı Bluetooth cihazlarından yüksek kaliteli ses kaydı özelliklerine sahip.

Ultra Geniş Cine Kamera lensi ise artık daha geniş bir görüş alanının yanı sıra daha zengin ayrıntı, gelişmiş düşük ışık performansı ve bozulma düzeltme algoritmaları sunuyor.

Yeni serideki seliştirilmiş distorsiyon düzeltmesi yüzü, vücudu ve uzuvları hedefleyerek ultra geniş açılı lensi daha fazla senaryoda kullanışlı hale getiriyor. Huawei Mate 40 Pro, 10x hibrit yakınlaştırmayı ve 50x dijital yakınlaştırmayı desteklemek için bir periskop optik telefoto kameraya sahip iken, Huawei Mate 40 Pro+ modelinde ise 20x hibrit yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma sağlayan çift telefoto kamera bulunuyor.

Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ üzerindeki Ultra Vision Selfie Kamerası, 4K çekim desteği ile yakın ve kişiselden ultra geniş görüntüye kadar mevcut üç görüş alanından birinde çekim yapma seçeneğiyle vlog çekimleri ve selfieleri zenginleştiriyor.

GÖZ TEMASI İLE KONTROL

Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, cihazların tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control özelliği ile cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz mümkün oluyor. Ayrıca “Air Tap” adı verilen bir hareketle de çağrılar cevaplanabiliyor.

Dinamik Eyes on Display özelliği ile telefonla göz teması kurarak istenmeyen aramaların sesi kısılabiliyorken, kullanıcı cihaza odaklandığı sürece otomatik uyku devre dışı bırakılıyor.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS'den oluşan Mate 40 serisindeki modellerin temel teknik özellikleri ise şöyle:

HUAWEI MATE 40'IN ÖZELLİKLERİ

Mate 40 Ekran 6.5 inç, FHD+ 2376 x 1080 Pixels İşlemci HUAWEI Kirin 9000E CPU Octa-core, 1 x Cortex-A77@3.13 GHz + 3 x Cortex-A77@2.54 GHz + 4 x Cortex-A55@2.05 GHz GPU 22-core Mali-G78 İşletim Sistemi EMUI 11.0 (Android 10 tabanlı) Hafıza 8 GB RAM + 256 GB ROM Arka Kamera 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture),16 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/2.2 aperture),8 MP Telephoto Camera (f/2.4 aperture, OIS),support AF Ön Kamera 13 MP Ultra Vision Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4 aperture) Batarya 4200 mAh Şarj HUAWEI SuperCharge (Max 40 W) Fiyatı 899 Euro

HUAWEI MATE 40 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Mate 40 Pro Ekran 6.76 inç, FHD+ 2772 x 1344 Pixels İşlemci HUAWEI Kirin 9000 CPU Octa-core, 1 x Cortex-A77@3.13 GHz + 3 x Cortex-A77@2.54 GHz + 4 x Cortex-A55@2.05 GHz GPU 24-core Mali-G78 İşletim Sistemi EMUI 11.0 (Android 10 tabanlı) Hafıza 8 GB RAM + 256 GB ROM Arka Kamera 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture),20 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/1.8 aperture),12 MP Telephoto Camera (f/3.4 aperture, OIS),support AF Ön Kamera 13 MP Ultra Vision Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4),3D Depth Sensing Camera Batarya 4400 mAh Şarj HUAWEI SuperCharge (Max 66 W),Kablosuz HUAWEI SuperCharge (Max 50 W) Fiyatı 1199 Euro

HUAWEI MATE 40 PRO+'IN ÖZELLİKLERİ

Mate 40 Pro+ Ekran 6.76 inç, FHD+ 2772 x 1344 Pixels İşlemci HUAWEI Kirin 9000 CPU Octa-core, 1 x Cortex-A77@3.13 GHz + 3 x Cortex-A77@2.54 GHz + 4 x Cortex-A55@2.05 GHz GPU 24-core Mali-G78 İşletim Sistemi EMUI 11.0 (Android 10 tabanlı) Hafıza 12 GB RAM + 256 GB ROM Arka Kamera 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture, OIS),20 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/2.4 aperture),12 MP Telephoto Camera (3x Optical Zoom, f/2.4 aperture, OIS),8 MP SuperZoom Camera (10x Optical Zoom, f/4.4 aperture, OIS),3D Depth Sensing Camera, support AF Ön Kamera 13 MP Ultra Vision Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4),3D Depth Sensing Camera Batarya 4400 mAh Şarj HUAWEI SuperCharge (Max 66 W),Kablosuz HUAWEI SuperCharge (Max 50 W) Fiyatı 1399 Euro

PORSCHE DESIGN HUAWEI MATE 40 RS'NİN ÖZELLİKLERİ

Mate 40 RS (Porsche Design) Ekran 6.76 inç, FHD+ 2772 x 1344 Pixels İşlemci HUAWEI Kirin 9000 CPU Octa-core, 1 x Cortex-A77@3.13 GHz + 3 x Cortex-A77@2.54 GHz + 4 x Cortex-A55@2.05 GHz GPU 24-core Mali-G78 İşletim Sistemi EMUI 11.0 (Android 10 tabanlı) Hafıza 12 GB RAM + 512 GB ROM Arka Kamera 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture, OIS),20 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/1.8 aperture),12 MP Telephoto Camera (3x Optical Zoom, f/2.4 aperture, OIS),8 MP SuperZoom Camera (10x Optical Zoom, f/4.4 aperture, OIS),3D Depth Sensing Camera, support AF Ön Kamera 13 MP Ultra Vision Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4),3D Depth Sensing Camera Batarya 4400 mAh Şarj HUAWEI SuperCharge (Max 66 W),Kablosuz HUAWEI SuperCharge (Max 50 W) Fiyatı 2295 Euro