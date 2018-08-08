Huawei MediaPad T3 7 inceleme
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Huawei MediaPad T3 7 inceleme

Huawei'nin giriş seviyesi tableti Huawei MediaPad T3 7'yi enine boyuna inceledik. Tabletin artı ve eski yönleri, fiyatı ve daha pek çok özelliği incelememizde

08.08.2018 - 09:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Akıllı telefon pazarında elde ettiği başarıyla (dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi olmuştu) son dönemde adını sık duyduğumuz Huawei, yakın zaman önce MediaPad T3 7 adlı tabletini Türkiye pazarıyla buluşturdu.

Ultra ince tasarıma sahip olan Huawei MediaPad T3 7, adından da anlaşılacağı gibi 7 inç boyutunda bir tablet. Giriş seviyesi için geliştirilen T3 7, metal bir gövdeye ve sade bir tasarıma sahip. Cihazın ön yüzünde, 6.1 mm'lik çerçevenin içinde 1024x600 (16:9) piksel çözünürlük sunan bir LCD ekran yer alıyor.

Üzerinde Android Nougat 7 işletim sistemi bulunan tablet Huawei’nin kendi geliştirdiği arayüzü EMUI 5.1 ile entegre çalışıyor. Dört çekirdekli 1.3 GHz Cortex A7 işlemci ve Mali-450MP4 grafik işlemci ile donatılmış olan tablet, 16 GB depolama alanı (artırılabilir hafıza slot'u yok) ve 1 GB RAM sunuyor. Hem ana kamerası hem de selfie kamerası 2 MP olan Huawei MediaPad T3 7, tablet ile fotoğraf çekmek isteyenleri pek memnun edecek sonuçlar vermiyor.

Genel olarak bakıldığında giriş seviyesi bir tablet olan Huawei MediaPad T3 7'yi satın alırken özelliklerini doğru okumak ve beklentilerinizi buna göre programlamanız gerek. Yüksek bir işlemci performansı vadetmeyen ürün, tablet üzerinde oyun oynamayı sevenler için sınırlı sayıda seçeneğe imkan tanıyor. Kameraları ise daha çok QR kod okumak için eklenmiş diyebiliriz. Zira 2 MP çözünürlük, görüntülü konuşma için ancak yeterli sonuç veriyor ki fotoğraf çekmeyi sevenler için hiç ama hiç uygun değil. Ekran çözünürlüğü de HD seviyesinin dahi altında olması, film ya da dizi izlerken görüntü kalitesine önem verenleri rahatsız edebilir.

Peki Huawei MediaPad T3 7'yi kimler kullanabilir? Açıkçası internette dolaşmak, yazı okumak, yazı yazmak, yüksek çözünürlüklere çıkmadan YouTube'da video izlemek isteyenler için son derece uygun fiyatlı bir seçenek MediaPad T3 7. Yurt dışında 100 avro seviyesinde satılan ürün, ülkemizde 549 TL fiyat etiketiyle raflarda. Eğer ihtiyaçlarınız yukarıda saydıklarıma eşleşiyorsa, Huawei MediaPad T3 7'yi ciddi bir alternatif olarak düşünebilirsiniz.

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