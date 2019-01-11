Çinli Huawei, orta segment akıllı telefonlarına P smart 2019 modelini ekledi. Yeni telefondaki çift arka kamerayı yöneten yapay zeka (AI) teknolojisi, 500'den fazla sahne türünü tanımlayıp, 22 kategori etiketi oluşturarak, fotoğrafların gerçek zamanlı optimizasyonunu yapabiliyor.

Huawei P smart 2019’un ana kamerasına 5p lens takılmış 13 MP + 2 MP çift arka kamera sunuyor. Birincil 13 MP lens f/1.8 geniş diyafram açıklığına sahipken, 2 MP lens otantik bokeh efektlerini uygulamak için f/0.95-16 sanal diyafram aralığı desteği ile ek derinlik bilgilerini yakalıyor.

İKİ BLUETOOTH CİHAZINI AYNI ANDA DESTEKLİYOR

P smart 2019, 6.21 inç boyutunda ve 415 PPI piksel yoğunluğunda FHD + (2340x1080) çözünürlüğü destekliyor. 3D kavisli tek parça ekranı olan telefon, yeni Kirin 710 yonga seti ile donatıldı. 12 nm işlem teknolojisi ile üretilen yeni 8 çekirdekli yonga seti, 2,2 GHz CPU saat hızına sahip. 3400 mAh'lik pili olan Huawei P smart 2019, bu bataryasıyla 18 saat aralıksız video oynatabiliyor.

İki eş zamanlı Bluetooth cihazını aynı anda destekleyebilen Huawei P smart 2019’da kullanıcılar cihazlarını parmak izleriyle veya yüzlerini göstererek (Face Unlock) açabiliyor.

Çift SIM kart desteği de bulunan telefon, şafak mavisi, gece siyahı ve mavi renk seçenekleri ile Türkiye için tavsiye edilen 2399 TL’lik satış fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.

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