Son dönemlerin yükselen telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasında epey çalkantıya sebep olmuştu. Çinli teknoloji devinin akıllı telefonların girdiği ‘bencmark’ yani performans kıyaslama testlerinde hile yaptığı ortaya çıkmıştı. Cihazlar teste girdiğini anlayarak normalde çalıştığından çok daha yüksek performanslarla çalışıyor ancak bunun sonucunda daha fazla enerji tüketiyor ve daha fazla ısınıyor. Böylece test sonucunda verdiği normalden üstün sonuçlarla akıllı telefonların performans sıralamasında üste çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta AnandTech ise Huawei’nin bu hilesini ortaya çıkararak P20, P20 Pro, Nova 3 ve Honor Play’de uygulandığını ortaya koymuştu. Dahası telefonların standart özelliklerinde performansı bu derece arttıran bir seçenek bulunmuyor. Daha çok enerji tüketse de en azından kullanıcıların isteğine bağlı olarak kullanılabilecek bir performans modu, Huawei’nin kendisini savunmasına yardımcı olabilirdi.

Sonuç olarak Huawei, biraz da özür mahiyetinde olsa gerek tüm modeller için bir performans modu olacağını ve kullanıcıların kendi isteğine bağlı olarak bu modu kullanabileceğini açıkladı. Normalden daha fazla güç tüketimine ve ısınmaya sebep olacak bu mod, belki mobil oyuncuların işine yarayabilir diye düşünüyoruz ancak kaybettiği güveni kazanmak konusunda ne kadar etki edeceği ise bilinmiyor.

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