Huawei, yoğun günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde yeni nesil Mate serisinin üç cihazından biri olan Mate 20 Lite’ı tanıtan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, IFA 2018 etkinliğinde ayrıca yeni Kirin 980 işlemcisini ve Honor MAGIC 2’yi tanıtmıştı. Şimdi de Mate serisinin diğer ürünleri Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun tanıtım tarihleri belli oldu.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 31, 2018

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, 16 Ekim’de Londra’da gerçekleştirilecek bir tanıtım etkinliğiyle resmi olarak tanıtılmış olacak. 7nm Kirin 980’den güç alacak olan iki cihaz yeni yapay zeka fonksiyonları ve Mali-G76 grafik işlemcisini de beraberinde getirecek. Ayrıca iki model de çentikli bir tasarıma sahip olacak ve Android Pie ile çalışacak.

Sızıntılara göre Mate 20’nin 6.3 inç boyutunda ekranı ve 4200 mAh bataryası olacak. Performans ve grafik kalitesi ile iddialı olan cihazlarda ayrıca mobil oyunculara özel bir oyun modu bulunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ