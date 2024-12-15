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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Huawei yeni ürün gamını Dubai'de tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Huawei yeni ürün gamını Dubai'de tanıttı

        Çinli firma Huawei Dubai'de gerçekleştirdiği dünya lansmanında yeni katlanır telefonu Mate X6'in yanı sıra nova 13 serisini, kulaklık ailesinden FreeBuds Pro 4 ve HUAWEI FreeClip Rose Gold'u tanıttı.

        Giriş: 15.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:58
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        Çinli firmadan Dubai çıkartması
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        Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Çinli Huawei, teknoloji firmalarının yeni merkezi haline dönüşen Dubai'de yeni ürünlerinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Özellikle katlanabilir serisinin yeni üyesi ile dikkatleri üzerine çeken marka, katlanabilir telefon segmentinde yeni bir dönemi açmayı hedeflediğini açıkladı.

        Hem tasarım hem de dayanıklılık açısından önemli gelişmelerle gelen Mate X6, yalnızca 239 gram ağırlığında ve katlanmış halde 9.85 mm, açık halde ise yalnızca 4.6 mm kalınlığında. Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle sunulan cihazın kamera tasarımı, geleceğin sınırsız olanaklarını simgeleyen yörünge ilhamlı bir görünüm sunuyor.

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        YÜKSEK KAMERA PERFORMANSI

        50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 10 seviyeli fiziksel diyafram, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto mikro kamera ile donatılan Mate X6, katlanabilir telefonlarda fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. Ayrıca EMUI 15 işletim sistemi, kullanıcılar için daha akıllı, güvenli ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

        100 DESİBELLİK GÜRÜLTÜ ENGELLEME

        Lansmanın en dikkat çekenlerinden ve kullanıcılar tarafından merakla karşılanan ürünlerinden bir tanesi ise FreeBuds Pro 4 oldu. Yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses iletimi, Dual-driver True Sound sistemi ve gelişmiş yapay zeka gürültü engelleme özellikleriyle benzersiz bir ses deneyimi gibi özellikleriyle öne çıktığı vurgulanan ürünün esas özelliği ise dış sesleri engelleme gücünde.

        48 kHz/24-bit kayıpsız ses iletimi ve 100 dB'ye kadar dış ses engelleme kapasitesi olduğu vurgulanan yeni kulaklık serisiyle gürültülü bir konserde dahi sorunsuzca telefonla konuşma imkanı verdiği ve karşı tarafa gürültüleri iletmediği belirtildi.

        Buna ek olarak, bir diğer kulaklık modeli FreeClip de yeni Rose Gold renk seçeneğiyle tasarımı ve yeni özellikleriyle günlük kullanımda fark yaratmayı hedeflediyor.

        TASARIM VE FOTOĞRAFTA YENİLİKLER

        Genç neslin yaratıcılığını yansıttığı belirtilen Huawei nova 13 serisi ise lansmanda tanıtılan bir diğer model oldu. 50 MP Ayarlanabilir Diyafram Kamerası ve OIS destekli optik yakınlaştırma özellikleriyle profesyonel fotoğrafçılık imkanı sunuyor. AI Best Expression özelliği, fotoğraflarda en doğal ifadeleri yakalamayı kolaylaştırıyor. Şık Loden Yeşili renk seçeneği ve Dinamik Kare Desen Tasarımı, cihazın modernliğini artırıyor.

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