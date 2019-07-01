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HaberlerSavunma Sanayi

Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği

AA

ASELSAN'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi, TCG Meltem üzerine entegre edilerek Akdeniz ve Ege sularındaki testlerden başarıyla geçti

Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği

ASELSAN'ın deniz platformları için geliştirdiği yerli ve milli uydu haberleşme sistemleri, Akdeniz ve Ege sularındaki testlerden başarıyla geçerek kullanılmaya başladı.

Uydu haberleşme sistemleri, her türlü deniz koşulunda, yüzer/dalar unsurların bağlı bulundukları harekat/komuta merkezleriyle taktik sahadaki komutanların harekat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşme yeteneği sunuyor.

ASELSAN, deniz platformlarının uydu haberleşme ihtiyaçları için bir dizi proje yürütüyor.

Bu projelerden birini Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere Sistemi Temini (KASUMSİS) Projesi oluşturuyor.

KASUMSİS Projesi kapsamında teslim edilen X-Bant Anten Sistemi tasarımına ASELSAN öz kaynaklı proje olarak başlandı. Daha sonra Türkiye'de ilk yerli ve milli 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi tasarım çalışmalarına devam edildi. İlerleyen aşamada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında yaklaşık 38 milyon dolar bedelli KASUMSİS Projesi sözleşmesi imzalandı.

DENİZKURDU TATBİKATI'NDA TAM NOT ALDI

Yerli ve milli olarak tasarlanan diğer uydu haberleşme birimleriyle oluşturulan KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi Kalifikasyon ve Fabrika Testleri, SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla nisan ayında başarılı şekilde tamamlandı.

Sonrasında ilk KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi, TCG Meltem üzerine entegre edilerek Akdeniz ve Ege sularındaki liman kabul ve seyir kabul testlerinden başarıyla geçti ve "birinci geçici kabul" geçekleştirildi.

Sistem mayıs ayındaki Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanıldı ve tam not aldı. KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi sayesinde Kılıç sınıfı hücumbotlar uydu kapsama alanındaki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme yeteneğine sahip oldu.

ASELSAN, KASUMSİS Projesi'nde geliştirilen 1 metre antenin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli büyüklükteki gemi platformlarının x-bant uydu haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 eksende stabilize 1,5 metre/1,8 metre X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Kaide ve Anten Sistemi projeleri yürütüyor.

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