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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan açıklamalar...

Sayın Cumhurbaşkanımızla daha önceden de görüştük. Muhtemelen bundan sonra da görüşürüz. İYİ Parti, Saadet ve Gelecek Partisi ile görüştük. Cumhurbaşkanımızla ittifakla ilgili görüştük. AK Parti ile birlikte hareket etme şeklinde okumak mümkün tabii. Cumhurbaşkanımızın teklifi oldu, ittifaka dahil olabilir misiniz, katılır mısınız diye. Yüzyüze de görüşünce şu anda değerlendiriyoruz. Şu anda olumsuz bir durum yok, bakalım hayırlısı olsun.

"BAŞKALAŞMADAN BİR İTTİFAK MÜMKÜNDÜR"

Bu seçim sistemi bir anlamda partileri ittifak yapmaya zorluyor. Seçim barajı yüzde 7'ye indi. Partiler baraj endişesi taşımamak için ittifak arayışına giriyor. Bu doğaldır. Asgari münşette anlaşılırsa. Başkalaşmadan bir ittifak mümkündür. Daha önce de teklif oldu ama neticede olgun şekilde sonuçlanmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti adayına destek verdik ama parlamento seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarımızla devam ediyor.

"İTTİFAKTA TEKNİK KONULARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Görüşmelerimiz devam ediyor, olumlu sonuçlanırsa, birkaç hafta içerisinde netleşir. İttifakın parça olma ihtimali var bunu zaman gösterecek. Şu anda hiç sorun yok. Şimdi ayrıntıları konuşuyor.

Birkaç ihtimal var. Partilerin ittifak içinde hareket etmelerinin tek bir yöntemi yok. Hem Cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimleri var. Kendi başına girmesi, ittifak içinde girmesi ya da karma şekilde girilmesi mümkündür. İttifaka sıcak bakıyoruz, teknik konuları değerlendiriyoruz.

"HEDEFİ YÜZDE 3 KOYDUK"

Bir önceki seçimde anlaşma olsaydı Cumhurbaşkanı İttifakı içinde kendi logomuzla girmiş olsaydık, Muğla'da 2 bin civarında bir oyla sonuçları etkileyecektik. Muş ve Batman'da da öyle. En az 3 milletvekili Cumhur İttifakı kaybetti o seçimlerde. Bu seçime oylarımız katlanarak geliyor. Böyle iddialarımız var. Hedefi yüzde 3 koyduk.

2012 Aralık ayında partimizi kurduğumuzda seçimlere sınırlı sayıda katılabildik. Yüzde 40'ın üzerinde oy almamıza rağmen belediye alamadık. Üçüncü parti olduk. 80-100 yıllık partilerin esamisinin bile okunmadığı yerlerde ilk üçte çıkmak büyük başarıdır. Bu seçimde de sahada dolaşıyoruz, gördüğümüz tablo katmer katmer geliyoruz inşallah.

"ÖNCE İNSAN, ÖNCELİK ADALET"

Kürt unsurlarının yoğun olduğu yerlerde bizimle ilgili 'Kürt düşmanı', batıda ise 'Kürtçü-bölücü' diyorlar. Bunlar taban tabana zıt şeyler. Bizim için 'Şii ve İŞİD'çi' bile diyorlar. Biz Müslümanız, adem oğluyuz, siyasi bir kadroyuz. 'Önce insan, öncelik adalet' diyoruz. Hem bu dünyada insanlar rahat etsin, bütün insanlar cennete gitsin diyoruz.

"HDP KAPATILMA UĞRAŞI İÇERİSİNDE"

Herhangi bir siyasi parti kapatma davası hukuki bir iştir. Bir yönüyle de siyasidir. İster hukuk, ister ceza, ister anayasal yargı olsun. Yargısal hiçbir makam siyasi saikle hareket etmemelidir. Hukuk ne diyorsa onu yapmalıdırlar. Siyasi bazı olumsuz, olumlu sonuçları olacak diye mahkeme siyasi bir saik ile erteleme veya ertelememe kararı vermelidir. Hukukun gereği neyse o yapılmalıdır. HDP'liler partileri kapatılsın diye çok yoğun uğraş içerisindeler. Daha önce pekçok parti kapatıldı. Kapatılan partilerde mağduriyet oluşturuldu.

"HDP İLE KURUMSAL OLARAK GÖRÜŞMEMİZ ZOR"

HDP'lilerle daha önce görüşmelerimiz olur. HDP'lilerden bize görüşme talebi geldi. Biz şahsımızın adına geliyoruz, partilerimizin adına gelmiyoruz dediler. HDP bu çizgisi olduğu müddetçe kurumsal olarak görüşmemiz zor.

HÜDA PAR'ın Diyarbakır'dan sonra en yüksek oy aldığı yer İstanbul'dur. Bizim bir siyasi kimliğimiz var. Bizim kimliğimiz, halkın kafasında oluşturulmaya çalışan imaj arasında çok ciddi fark var. Biz kendimizi tanıttığımızda, insanlar parti programımızı okuduğunda teveccüh artıyor.

"AİLE BİRLİĞİ CİDDİ SALDIRI ALTINDA"

Ailenin korunması ile ilgili öteden beri yaptığımız çağrı var. Aile birliği ciddi saldırı altında. Getirilmek istenen anayasa değişikliği bize göre olumlu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmesi hususunda yoğun çağrılarımız oldu. Neticede çekildi. Ama onun devamı niteliğinde olan kanunlar, uygulamak, yönetmelikler devam ediyor.

"ADALET EKSENİNDE DIŞ POLİTİKAYI SAVUNUYORUZ"

Suriye politikasını başında beri eleştiriyoruz. Suriye'de kanı durdurmak için Esed'le görüşülebilir diyoruz. İsrail'le görüşmeyi reddediyoruz. Sisi ile görüşülebilir bize göre. Biz hükümetin veya muhalefetin doğru yaptığı şeylere doğru diyoruz. Libya'da Türkiye'nin doğru adımlar attığını söyledik. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki konumunu doğru buluyoruz. Biz adalet ekseninde dış politikayı savunuyoruz.

"MEMLEKETİN MENFAATİNİNE EN UYGUN OLANI YAPACAĞIZ"

Geçen seçimde de aday çıkarmadık, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız. Anlaşma olmazsa bakacağız, memleketin menfaatine en uygun ne ise onu yapacağız inşallah.