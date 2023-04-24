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Haberler Gündem Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: İnanıyorum ki ittifaka yüzde 2-3 katkımız olur

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Şu anda AK Parti listelerinden girdiğimiz için tam olarak HÜDA PAR listelerine kaç oy gelecek ölçemiyoruz. İnanıyorum ki ittifaka yüzde 2-3 katkımız olur. Seçimler ilk turda inşallah biter." dedi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar...

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DOĞRUYU DESTEKLER, YANLIŞI ELEŞTİRİRİZ"

Davet sayın Cumhurbaşkanından geldi. Biz de oturduk, konuştuk. Çalışıyoruz ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Biz seçimden önce de ittifak içerisine dahil olmayan muhalefet partisi iken de iktidarın doğruları destekledik, yanlışı eleştirdik. Biz ittifak içinde de yanlışı eleştirmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yanlışın avukatlığını yapmayız. AK Parti'nin atacağı adım milletin menfaatine bir şey ise ittifak içinde olmasak da destek verecektik. Atacağı adımlar bize göre zararlı bir şey ise o adımı durdurmak için çaba sarfedeceğiz.

"HER PARTİ KENDİ SÖYLEMİYLE İTTİFAK İÇİNDE"

Cumhur İttifakı'nın diğer ittifaktan bariz farkı şu; diğer ittifakta 6'lı Masa kuruldu. 'Oy birliği ile kararımızı alacağız' dediler. Cumhur İttfakı'nda AK Parti bütün bileşenlerle bire bir görüştü. Her birisi AK Parti ile ayrı ayrı ittifak kurdu. Biz bu ittifakın içerisindeyiz; ama ittifak görüşmelerini AK Parti ile yaptık ve AK Parti listelerinden girdik. Biz daha önce de açıkladık. Her parti kendi siyasi duruşuyla, siyasi söylemiyle bu ittifakın içindeler.

"SEÇİMDEN SONRA YENİ ANAYASA İHTİYAÇ VAR"

Siyasi Partiler Kanunu'nda 12 Eylül askeri cuntasının bütün partilere dayattığı siyasi çerçeve var. Siyasi partilerin tamamı bu çerçeveye göre CHP'nin siyasi şubeleri olmak zorunda. Gerçekte böyle mi; değil. Metinler zaman içinde eskir. Şu anda bir yemin metni var, bunun değişmesi için Anayasa'nın değişmesi lazım. Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Mevcut anayasa 1982 Anayasası. Biz 4 vekille parlamentoya girmişken 'Arkadaşlar bizim metnimiz budur' diye bir duruşta değiliz. Bence biz bu milletin özüyüz. Milletin sesi olacağız orada. Bu ses duyulursa Allah'ın izniyle gümbür gümbür gelecek inşallah.

"HÜDA PAR'IN İTTİFAKA YÜZDE 2-3 KATKISI OLUR"

Biz 2023 seçimlerinde hedefimiz yüzde 3 hedef koymuştuk. Şu anda AK Parti listelerinden girdiğimiz için tam olarak HÜDA PAR listelerine kaç oy gelecek ölçemiyoruz. İnanıyorum ki ittifaka yüzde 2-3 katkımız olur. Seçimler ilk turda inşallah biter. Şu anda kanaatimce yüzde 50 bandında bir yerde. Biraz üstü, biraz altı. Muharrem İnce bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den oy alıyor. Sayın İnce seçime katılmasaydı ilk turda biter derdim. Bu da seçimin birinci turun bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek. Şu anda Cumhur İttifakı bir ivme yakaladı, inşallah seçime kadar devam edecek ve seçime kadar açılacak. Sahada gördüğümüz Cumhur İttifakı'nın oylarında artış var, önemli teveccüh var.

"7 PARTİNİN OY TOPLAMI CUMHUR İTTİFAKI'NIN ALTINDA"

Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nın oylarının çok altında. 7 partinin oy toplamı Cumhur İttifakı kadar olmayacak. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde de öyle olacak. HÜDA PAR'lıların görev aldığı sandıklarda bütün vatandaşların oyu emniyettedir. Biz kimsenin hile yapmasına göz yummayız. Bizim milletin iradesinin olduğu gibi sandıktan çıkmasını temin için çabımız var.

"YALANCI ÇOBAN GİBİ HALK NEZDİNDE KIYMETİ YOK"

Niçin ısrarla bu benzetmeyi yapıyorlar? Büyükşehir belediye başkanlarından bir tanesi geçenlerde 'Bu seçimlerde AK Parti Hizbullah'la ittifak yaptı, PKK ne ise HÜDA PAR da odur' diyor. Denkleme bakar mısınız? Aklınca kurnazlık yapıyor. Bunlar çok bilinçli şeyle yapılan şeyler ama tutmuyor. Sahada dolaşıyoruz. Onların yaptıkları bu tezviratlar tam tersine millet onların kimliğine, geçmişlerine, uydurdukları suçlamalara bakıyorlar. Yalancı çoban gibi halkın nezdinde kıymeti olmadığını görüyoruz. Onların bu suçlamaları HÜDA PAR'ın parti programını daha çok merak ettiriyor ve bakıyorlar. HÜDA PAR'ın kitlesi yavaş yavaş büyüyor.

"HÜDA PAR'IN HİZBULLAH'LA ALAKASI YOKTUR"

Ne Hizbullah ne de başka bir örgütle HÜDA PAR'ın ne organik ne inorganik bir bağı yoktur. Daha önce defalarca soruldu. 11 yıl önce partimizi kurduk. Onlarca defa net cevaplar verdik. Birileri ısrarla aynı şeyi tekrarlıyor. HÜDA PAR'ın parti programının hiçbir yerinde 'Biz federasyon istiyoruz' diye bir şey yok. Arkadaşlarımız defalarca programa bağlandı. Biz 'federasyon dahil herşey özgürcü savunulabilsin' diyoruz. Biz yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bu yeni anayasayı yaparken de milletin temsilcileri ortak noktada buluşulmalıdır. Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz. Biz saltanat değil cumhuriyetçi bakıyoruz. Evet biz ümmetçiyiz. Ümmetçi bakmak cumhuriyetçi olmaya engel değil.

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