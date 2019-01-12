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HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019 yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını belirterek, bu kararın boykot kararı olmadığını söyledi.
"ETKİLİ SİYASETE DEVAM EDECEĞİZ"
AA'da yer alan habere göre, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğuna dikkati çeken Şahin, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında, "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" şiarıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, yasal teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı.
"MADDİ ANLAMDA OLUMSUZ ETKİ BIRAKACAK"
Şahin, 24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katıldıklarını hatırlattı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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