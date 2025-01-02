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        Haberler Bilgi Magazin Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2025 Now yayın akışı

        Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Now yayın akışı

        Now ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 48. bölümü beklenen yapım için 2 Ocak Now yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 2 Ocak 2025 Now yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:33
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        Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Medyapım imzalı dizi, son olarak 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Now yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Hudutsuz Sevda 48. Bölüm tarihi hakkında detaylar…

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        HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        1 Ocak 2025 Now yayın akışına göre Hudutsuz Sevda dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        Saat 20.00'de Hudutsuz Sevda dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

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        HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

        Buna göre, Hudutsuz Sevda dizisinin 48. bölümünün 9 Ocak Perşembe günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

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        2 OCAK 2025 PERŞEMBE NOW YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Kızıl Goncalar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Hudutsuz Sevda (tekrar)

        23.15 Yabani

        02.00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

        02.45 Ruhun Duymaz

        04.30 Bay Yanlış

        05.30 Şahane Hayatım

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        HUDUTSUZ SEVDA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Halil İbrahim, Zeynep’i İskender’in evinden kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir.

        Şeref ve İskender’in kurduğu tehlikeli tuzaklar gerilimi tırmandırırken, Didem’in bebeğiyle ilgili kritik gelişmeler aileyi derinden etkiler.

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        Kaan ve Gamze’nin beklenmedik hamleleri ise olayların seyrini tamamen değiştirir.

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        Halil İbrahim ve Zeynep bu savaştan sağ çıkabilecek mi? Şeref’in son hamlesi nasıl bir felakete yol açacak?

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