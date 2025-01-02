Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Now yayın akışı
Now ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 48. bölümü beklenen yapım için 2 Ocak Now yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 2 Ocak 2025 Now yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Medyapım imzalı dizi, son olarak 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Now yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Hudutsuz Sevda 48. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
1 Ocak 2025 Now yayın akışına göre Hudutsuz Sevda dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Saat 20.00'de Hudutsuz Sevda dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Buna göre, Hudutsuz Sevda dizisinin 48. bölümünün 9 Ocak Perşembe günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
2 OCAK 2025 PERŞEMBE NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda (tekrar)
23.15 Yabani
02.00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
02.45 Ruhun Duymaz
04.30 Bay Yanlış
05.30 Şahane Hayatım
HUDUTSUZ SEVDA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halil İbrahim, Zeynep’i İskender’in evinden kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir.
Şeref ve İskender’in kurduğu tehlikeli tuzaklar gerilimi tırmandırırken, Didem’in bebeğiyle ilgili kritik gelişmeler aileyi derinden etkiler.
Kaan ve Gamze’nin beklenmedik hamleleri ise olayların seyrini tamamen değiştirir.