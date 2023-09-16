Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor

Avustralyalı aktör ve yapımcı Hugh Jackman, 1996'da Deborra-lee Furness ile evlenmişti. Bu birliktelikten Oscar Maximillian ve Ava Eliot adında iki çocukları bulunan çift, ayrılık kararı aldı.

"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR" İkili, boşanmaya hazırlandıklarını yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı-koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

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"AİLEMİZ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"



Jackman ile Furness, "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" dedi.