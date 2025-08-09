Hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 125 bin oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Özvar, "Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının '2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı, 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız, hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir" ifadelerini kullandı.

"ADAYLARIMIZ İÇİN HERHANGİ BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR"

Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve güncel tercih sisteminin gün içinde açılacağını belirten Özvar, şunları kaydetti: "Bilindiği üzere tercih süreci, 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar, listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."