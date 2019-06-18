Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. İşte YÖKATLAS'a göre Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması.

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) KOÇ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 486,400 12 36,3 16,3 38,8 10,0 38,8 GALATASARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 474,900 25 32,8 16,3 40,0 13,0 38,8 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 483,100 20 32,5 15,0 37,5 17,5 36,3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 489,750 10 32,5 16,3 38,8 13,8 36,3 YEDİTEPE ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 445,600 18 30,3 13,8 35,3 10,8 35,0 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 455,850 5 33,8 14,3 38,8 13,0 31,5 ÖZYEĞİN ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 464,250 19 32,0 13,3 27,5 7,8 38,8 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 468,200 20 33,8 13,8 31,5 9,0 34,3

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