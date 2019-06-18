Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. İşte YÖKATLAS'a göre Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması.
Üniversite
Yılı
Türü
Katsayı
Yerleşen Son Kişi
Yerl.
TYT Türkçe
TYT Sosyal
TYT Mat
TYT Fen
AYT Mat
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
(40)
(20)
(40)
(20)
(40)
KOÇ ÜNİV. - (Burslu)
2018
Vakıf
0,12
486,400
12
36,3
16,3
38,8
10,0
38,8
GALATASARAY ÜNİV. - (Ücretsiz)
2018
Devlet
0,12
474,900
25
32,8
16,3
40,0
13,0
38,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (Burslu)
2018
Vakıf
0,12
483,100
20
32,5
15,0
37,5
17,5
36,3
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu)
2018
Vakıf
0,12
489,750
10
32,5
16,3
38,8
13,8
36,3
YEDİTEPE ÜNİV. - (Burslu)
2018
Vakıf
0,12
445,600
18
30,3
13,8
35,3
10,8
35,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%75 İndirimli)
2018
Vakıf
0,12
455,850
5
33,8
14,3
38,8
13,0
31,5
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (Burslu)
2018
Vakıf
0,12
464,250
19
32,0
13,3
27,5
7,8
38,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)
2018
Vakıf
0,12
468,200
20
33,8
13,8
31,5
9,0
34,3
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