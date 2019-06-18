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Hukuk Fakültesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (TYT,AYT puan türleri)

YKS sınavının ardından Hukuk Fakültesi taban puanları merak ediliyor. Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları 2019 belli oldu mu? 2018'e göre Hemşirelik başarı sıralamaları ve kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz. İşte YÖKATLAS'a göre Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması

Hukuk Fakültesi

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. İşte YÖKATLAS'a göre Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması.

 

 

Üniversite

Yılı

Türü

Katsayı

Yerleşen Son Kişi

Yerl.

TYT Türkçe

TYT Sosyal

TYT Mat

TYT Fen

AYT Mat

     

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

 

(40)

(20)

(40)

(20)

(40)

 

KOÇ ÜNİV. - (Burslu)

2018

Vakıf

0,12

486,400

12

36,3

16,3

38,8

10,0

38,8

 

GALATASARAY ÜNİV. - (Ücretsiz)

2018

Devlet

0,12

474,900

25

32,8

16,3

40,0

13,0

38,8

 

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (Burslu)

2018

Vakıf

0,12

483,100

20

32,5

15,0

37,5

17,5

36,3

 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu)

2018

Vakıf

0,12

489,750

10

32,5

16,3

38,8

13,8

36,3

 

YEDİTEPE ÜNİV. - (Burslu)

2018

Vakıf

0,12

445,600

18

30,3

13,8

35,3

10,8

35,0

 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%75 İndirimli)

2018

Vakıf

0,12

455,850

5

33,8

14,3

38,8

13,0

31,5

 

ÖZYEĞİN ÜNİV. - (Burslu)

2018

Vakıf

0,12

464,250

19

32,0

13,3

27,5

7,8

38,8

 

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)

2018

Vakıf

0,12

468,200

20

33,8

13,8

31,5

9,0

34,3

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