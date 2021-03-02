Hukuk Fakülteleri ile ilgili arayışlar günün hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası merak edilen soruların cevaplarını derledik.

HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL MI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.