Hukuk Fakülteleri ile ilgili arayışlar günün hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası merak edilen soruların cevaplarını derledik.
HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL MI OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.
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