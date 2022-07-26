Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı. YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları netlik kazandı. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanlar ile 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 Hukuk taban puanları…

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

HUKUK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Hukuk bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…

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