        Hulk Hogan'ın cenazesi otopsideki eksiklik nedeniyle yakılamadı - magazin haberleri

        Hulk Hogan'ın cenazesi otopsideki eksiklik nedeniyle yakılamadı

        Temmuz ayında hayatını kaybeden ve yakılmayı vasiyet eden Hulk Hogan, ailesinin otopside eksik taraflar olduğunu düşünmesi nedeniyle henüz yakılamadı. Ancak Hulk için salı günü bir cenaze töreni düzenlendi

        Giriş: 08.08.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:17
        Cenazesi yakılamadı
        Dünyanın en tanınmış güreşçisi ve televizyon yıldızı Hulk Hogan'ın 24 Temmuz'daki ölümünün ardından cenazesi için yapılması planlanan yakılma işlemi gerçekleştirilemedi. Hogan'ın eşi Sky Daily, güreşçinin kızı Brooke Hogan'ın bu hafta başında ölüm nedeni ve otopsi yapılmamasıyla ilgili şikâyetlerini dile getirmesi nedeniyle, Hogan'ın tıbbi bakımıyla ilgili her sorunun yanıtlandığından emin olmak için bedeninin yakılmadığını belirtti.

        Hulk Hogan - Sky Daily

        Hulk Hogan'ın üçüncü eşi olan Sky Daily, sosyal medya gönderisinde, 5 Ağustos Salı günü düzenlenen cenaze töreni hakkında bilgi verdi ve ünlü güreşçinin bedenine ne olacağı hakkında ayrıntı paylaştı.

        Sky Daily, Hogan'ın doğum adı olan Terrence Gene Bollea'yı kullanarak; "Terry, bu fiziksel hayatın geçici ve gökteki bedeninin ebedi olduğunu bilerek yakılmayı seçti ama henüz yakılmadı. Çünkü ailemiz tıbbi bakımıyla ilgili her sorunun önce yanıtlanmasını bekliyor. Bu iç huzuruna kavuştuğumuzda, dileğini sevgi ve saygıyla yerine getireceğiz" diyen Daily; "Yüzü olmayan yapay zekâ hesapları veya neler olduğunu gerçekten bilemeyecek kadar yakın olmayan kişiler tarafından yaratılan yürek burkan yanıltıcı medya hikâyeleri var. Lütfen sabırlı olun ve şunu bilin: Son anına kadar derinden sevildi, iyi bakıldı ve etrafı sevgiyle çevriliydi" ifadesini kullandı.

        24 Temmuz'da Florida'daki evinde kalp krizi geçiren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hogan, 71 yaşındaydı.

        Hogan'ın kalp krizinden öldüğü, ancak gizli tuttuğu lösemi teşhisi bulunduğu öğrenilmişti. Güreşçinin tıbbi kayıtları ayrıca Hogan'ın yakılmayı talep ettiğini de gösteriyordu.

        Hulk Hogan - Brooke Hogan

        Hulk Hogan'ın 37 yaşındaki kızı Brooke Hogan, geçtiğimiz günlerde katıldığı podcast yayınında, babasının ölüm nedenine dair şüphelerini dile getirirken, hayatını kaybettiğinde, vücut sisteminde ne olduğunu gösterecek toksikoloji raporlarıyla birlikte tam bir otopsi yapılmamasının nedenini sorgulamıştı.

