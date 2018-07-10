Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Milli Savunma Bakanı oldu. Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar'ın kabinede yer alması dikkatleri çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kaç yaşında ve nerelidir? Hulusi Akar'a dair merak edilenler...

HULUSİ AKAR KİMDİR?

1952 doğumlu olan Hulusi Akar aslen Kayserilidir. 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı.

1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulusi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini ifa etti.

Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

HULUSİ AKAR YERİNE YAŞAR GÜLER

Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle birlikte merak edilen konulardan biri de Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanı koltuğuna kimin oturacağı oldu. Kabine açıklandıktan sonra sabah saatlerinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.