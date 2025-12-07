Hülya Avşar: Anneanne olmak istiyorum

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce onlara selam veren Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ve kızının bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya hakkında konuştu.

Hülya Avşar; "Başarabilmişim, güzel bir evlat yetiştirmişim. Allah, bana torunlarımı da görmeyi nasip etsin. Her ortamda nasıl davranması gerektiğini bilen bir evlat yetiştirdim. Üç yıldır bir yerlerde yakalanıyorlar onlar da... Bu aralar evlilik meselesi çok çıkıyor haberlere. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Kendileri çok iyi bilir ne zaman olacağını. Kaya (Çilingiroğlu) da çok mutlu olur" dedi.

Hülya Avşar, gazetecilerin, "Anneanne olmaya hazır mısınız?" sorusuna; "Ben hazırım, inşallah torunlarımızı da görürüz. Her şey sıralı olsun hayatta. Evlenirse ve çocukları olursa bunu sonuna kadar sahipleniriz" yanıtını verdi.