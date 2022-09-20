Hülya Avşar: Çok zor bir durum kız evlendirmek

"KLASİK BİR AİLE YEMEĞİ OLDU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, "Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün de bizi çok güldürdü" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın çocukluk arkadaşının nikahına giden ve orada eski eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Avşar, o geceyle ilgili "Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra'dan yaşça büyük ama 'Eyvah' dedim, çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi alıştırdım bu duruma da yüz yüze gelince biraz ağır geldi" ifadelerini kullandı.