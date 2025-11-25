Habertürk
        Haberler Magazin Hülya Avşar'dan 'Merve Taşkın' açıklaması

        Hülya Avşar'dan 'Merve Taşkın' açıklaması

        Merve Taşkın'ı konuk ettiği programıyla ilgili hakkında bir vatandaşın duyurusunda bulunduğu Hülya Avşar; "Ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim teşekkürdür" dedi

        Giriş: 25.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:19
        Hülya Avşar'dan 'Merve Taşkın' açıklaması
        Hülya Avşar, 6 Eylül 2024'te sosyal medyada müstehcen içerikler yayınlayan Merve Taşkın'ı konuk etmişti.

        Hülya Avşar ile Merve Taşkın hakkında, fuhuşa teşvik, müstehcenlik ve suçu övmeye yönelik ifadeler nedeniyle bir vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taşkın’ın, Avşar ile sohbeti sırasında 'Fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam standardı sağladığı ve bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu' yönünde algı oluşturduğu öne sürüldü.

        Dilekçede ayrıca, söz konusu videoya erişim engeli talep edildi.

        "ÖZENDİRME DEĞİL UYARI"

        Hülya Avşar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Avşar; "YouTube kanalıma konuk olarak aldığım Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim teşekkürdür" ifadelerini kullandı.

        #Merve Taşkın
        #Hülya Avşar
